PIJAN I NAORUŽAN ŠETAO ULICOM: Policija odmah reagovala

ZAGREBAČKA policija uhapsila je noćas mladića (23), zbog sumnje da je po mraku šetao sa pištoljem po Sesvetama.

Foto: Depositphotos

Policija je intervenisala nakon dojave da se naoružani muškarac kreće Ulicom Ljudevita Posavskog.

Osumnjičeni je priveden, nakon čega je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.

On je u krvi imao 1,43 promila alkohola.

(Tanjug)