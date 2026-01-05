Region

PIJAN I NAORUŽAN ŠETAO ULICOM: Policija odmah reagovala

Ana Đokić

05. 01. 2026. u 10:59

ZAGREBAČKA policija uhapsila je noćas mladića (23), zbog sumnje da je po mraku šetao sa pištoljem po Sesvetama.

ПИЈАН И НАОРУЖАН ШЕТАО УЛИЦОМ: Полиција одмах реаговала

Foto: Depositphotos

Policija je intervenisala nakon dojave da se naoružani muškarac kreće Ulicom Ljudevita Posavskog.

Osumnjičeni je priveden, nakon čega je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.

On je u krvi imao 1,43 promila alkohola.

(Tanjug)

