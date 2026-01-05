PIJAN I NAORUŽAN ŠETAO ULICOM: Policija odmah reagovala
ZAGREBAČKA policija uhapsila je noćas mladića (23), zbog sumnje da je po mraku šetao sa pištoljem po Sesvetama.
Policija je intervenisala nakon dojave da se naoružani muškarac kreće Ulicom Ljudevita Posavskog.
Osumnjičeni je priveden, nakon čega je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.
On je u krvi imao 1,43 promila alkohola.
(Tanjug)
