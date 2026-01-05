PARTIZAN PRELOMIO! Otkriveno šta će biti sa DŽabarijem Parkerom i Sterlingom Braunom

OSTAO je Partizan bez Tajrika Džonsa, a šta će biti sa Džabarijem Parkerom i Sterlingom Braunom? Pitanje koje je zanimalo sve navijače šampiona Srbije.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Situacija je konačno rešena! Tajrik Džons je potpisao za Olimpijakos i po svemu sudeći to će biti jedina odlazak iz Partizana.

Spekulisalo se mnogo u poslednje vreme da bi klub mogli da napuste i Džabari Parker i Sterling Braun, ali od toga neće biti ništa, javlja Mocart sport. U klubu su odlučili da će dvojac ostati tu, pošto imaju važeće ugovore, a od njih se očekuje da pružaju dosta bolje partije nego do sada.

FOTO: N. Skenderija

Podsetimo, srpski i regionalni šampion je od danas jači za Tonjea Džekirija…

Partizan u naredne dve utakmice Evrolige ulazi oslabljen u reketu, sutra crno-beli igraju protiv Monaka u Monte Karlu, a onda sledi duel u Barseloni u petak.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu