POROŠENKO U OKTOBRU PRIHODOVAO: Skoro 1,2 miliona evra stiglo od mađarske vlade

POSLANIK i lider partije „Evropska solidarnost“ i bivši predsednik Ukrajine Petro Porošenko u oktobru je prijavio prihod od više od 1,25 miliona evra, od čega je najveći deo, oko 1,19 miliona evra, stigao od Ministarstva finansija Mađarske, objavljeno je na sajtu ukrajinske Nacionalne agencije za sprečavanje korupcije (NAZK).

U izveštaju NAZK-a navodi se da sredstva predstavljaju povraćaj glavnice i kamata po mađarskim državnim obveznicama.

Dodatnih oko 55.000 evra Porošenko je primio od drugih država kao kamate i delimični povraćaj nominalnih vrednosti obveznica.

Porošenko je i ranije prijavljivao prihod od vlade Mađarske. Tako je u jesen 2023. godine prijavio 37 miliona ukrajinskih grivni, što je oko 840.000 evra.

Ukrajinski mediji su su spekulisali da bi prihodi mogli da budu povezani sa planiranom posetom Porošenka Budimpešti i susretom sa premijerom Viktorom Orbanom, prenosi RBK Ukrajina.

Porošenkova stranka je demantovala bilo kakvu vezu između prihoda i političkih aktivnosti, navodeći da sredstva koristi za podršku ukrajinskoj vojsci.

Ranije je objavljeno da je Porošenko za avgust 2025. prijavio gotovo milijardu grivni, što je približno 22,7 miliona evra, što je šest puta više od njegovih godišnjih prihoda iz 2021. godine.

