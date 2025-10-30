Svet

PETORO UHAPŠENIH: Osumnjičeni zbog smrti unuka Roberta De Nira i ćerke Krisa Stajna

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 19:04

PET osoba je uhapšeno danas pod optužbama u vezi sa smrću od predoziranja unuka američkog glumca Roberta De Nira i ćerke Krisa Stajna, gitariste grupe Blondi, 2023. godine, rekli su izvori iz policije za ABC njuz.

Foto: Profimedia, Instagram/drenadeniro

Sofija Marks, poznata kao Princeza Perkoseta, optužena je 2023. godine za prodaju droge koja je te godine izazvala smrt De Nirovog unuka, Leandra De Nira-Rodrigeza.

Petorica novih optuženih - Grant MekAjver, Brus Eperson, Edi Bareto, Džon Nikolas i Roj Nikolas - navodno su bili članovi kriminalne mreže koja je distribuirala hiljade falsifikovanih opioidnih pilula na recept sa fentanilom i drugim drogama, tinejdžerima i mladim ljudima koji žive u Njujorku, saopštili su tužioci.

Prema optužnici, pilule fentanila koje su optuženi distribuirali izazvale su smrt troje devetnaestogodišnjaka, uključujući Leandra De Nira-Rodrigeza i Akiru Stajn, koja je bila ćerka Krisa Stajna, suosnivača grupe Blondi.

U optužnici se ne navode imena žrtava, ali su izvori iz policije potvrdili imena za ABC njuz.

(Tanjug)

