PETORO UHAPŠENIH: Osumnjičeni zbog smrti unuka Roberta De Nira i ćerke Krisa Stajna
PET osoba je uhapšeno danas pod optužbama u vezi sa smrću od predoziranja unuka američkog glumca Roberta De Nira i ćerke Krisa Stajna, gitariste grupe Blondi, 2023. godine, rekli su izvori iz policije za ABC njuz.
Sofija Marks, poznata kao Princeza Perkoseta, optužena je 2023. godine za prodaju droge koja je te godine izazvala smrt De Nirovog unuka, Leandra De Nira-Rodrigeza.
Petorica novih optuženih - Grant MekAjver, Brus Eperson, Edi Bareto, Džon Nikolas i Roj Nikolas - navodno su bili članovi kriminalne mreže koja je distribuirala hiljade falsifikovanih opioidnih pilula na recept sa fentanilom i drugim drogama, tinejdžerima i mladim ljudima koji žive u Njujorku, saopštili su tužioci.
Prema optužnici, pilule fentanila koje su optuženi distribuirali izazvale su smrt troje devetnaestogodišnjaka, uključujući Leandra De Nira-Rodrigeza i Akiru Stajn, koja je bila ćerka Krisa Stajna, suosnivača grupe Blondi.
U optužnici se ne navode imena žrtava, ali su izvori iz policije potvrdili imena za ABC njuz.
(Tanjug)
