DRAMA NA ISTOČNOM KRILU NATO-A: Pravi rat zbog misterioznih balona, preti se aktiviranjem člana 4

LITVANSKA premijerka Inga Ruginjene nije isključila mogućnost pozivanja na član 4. Severnoatlantskog ugovora zbog sve učestalijih incidenata sa balonima koji u tu zemlju poslednjih dana stižu iz Belorusije.

Član 4. predviđa zajedničke konsultacije država članica NATO-a kad god postoji pretnja teritorijalnoj celovitosti, političkoj nezavisnosti ili bezbednosti bilo koje članice.

Od ponedeljka je litvanska vojska dobila naređenje da preduzme „sve mere“ radi suzbijanja beloruskih balona, uključujući i njihovo obaranje.

- Na taj način poslaćemo signal da smo spremni za najodlučniju akciju ako nam se naruši vazdušni prostor - poručila je Ruginjene, ne otkrivajući kako će baloni biti oboreni, jer je to, kako je rekla, „vojna tajna“.

- Ovo su osetljive informacije. Ali vojska već ima akcioni plan. Algoritam je razvijen zajedno sa vojskom, baloni će biti oboreni - dodala je premijerka.

Optužbe na račun Minska

Litvanija tvrdi da balone šalju krijumčari koji preko njih prebacuju cigarete, ali je za situaciju direktno okrivila i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka.

Litvansko Ministarstvo spoljnih poslova najavilo je da, u saradnji sa Evropskom unijom, priprema paket dodatnih sankcija protiv Belorusije.

- To će biti učinjeno u bliskoj budućnosti. Aktivni pregovori i komunikacija su u toku sa našim saveznicima i susedima – Poljskom i Letonijom. Sve naše akcije su koordinisane s njima, jer nismo sami – deo smo NATO-a i EU - istakla je Ruginjene.

Podrška iz Brisela

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nazvala je dešavanja „provokacijom“ i „hibridnom pretnjom“.

- Ovo je provokacija. Nazovimo je pravim imenom – hibridna pretnja. Nećemo to tolerisati. Ovi baloni su još jedan razlog za ubrzanje inicijative EU za posmatračku misiju na istočnim granicama (Eastern Flank Watch) i evropski sistem odbrane od dronova - poručila je fon der Lajen.

Incidenti u vazdušnom prostoru i nove mere

Lukašenkov režim, prema oceni analitičara, provocira i zato što u Litvaniji živi u egzilu liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, kao i zbog nastojanja Moskve da destabilizuje baltičke države.

Podsetimo, 23. oktobra su ruski avioni Su-30 i Il-78 ušli oko 700 metara u litvanski vazdušni prostor kod grada Kibartai, na granici sa Kalinjingradskom oblašću, gde su se zadržali 18 sekundi.

Dva španska lovca „Eurofighter“, stacionirana u Litvaniji u okviru NATO misije nadzora Baltika, odmah su poletela kao odgovor. Litvanski predsednik Gitanas Nauseda i premijerka Ruginjene taj su događaj nazvali „teškim kršenjem međunarodnih pravila“.

Vlada Litvanije u sredu planira da zatvori poslednja dva granična prelaza sa Belorusijom – Medininkaj i Šalčininkaj. Takođe je doneta odluka da vojska počne da koristi „odgovarajuća kinetička sredstva“ za obaranje beloruskih balona, dok će policija i Državna granična straža pojačati saradnju u borbi protiv krijumčarenja.

