DRAMA NA ISTOČNOM KRILU NATO-A: Pravi rat zbog misterioznih balona, preti se aktiviranjem člana 4
LITVANSKA premijerka Inga Ruginjene nije isključila mogućnost pozivanja na član 4. Severnoatlantskog ugovora zbog sve učestalijih incidenata sa balonima koji u tu zemlju poslednjih dana stižu iz Belorusije.
Član 4. predviđa zajedničke konsultacije država članica NATO-a kad god postoji pretnja teritorijalnoj celovitosti, političkoj nezavisnosti ili bezbednosti bilo koje članice.
Od ponedeljka je litvanska vojska dobila naređenje da preduzme „sve mere“ radi suzbijanja beloruskih balona, uključujući i njihovo obaranje.
- Na taj način poslaćemo signal da smo spremni za najodlučniju akciju ako nam se naruši vazdušni prostor - poručila je Ruginjene, ne otkrivajući kako će baloni biti oboreni, jer je to, kako je rekla, „vojna tajna“.
- Ovo su osetljive informacije. Ali vojska već ima akcioni plan. Algoritam je razvijen zajedno sa vojskom, baloni će biti oboreni - dodala je premijerka.
Optužbe na račun Minska
Litvanija tvrdi da balone šalju krijumčari koji preko njih prebacuju cigarete, ali je za situaciju direktno okrivila i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka.
Litvansko Ministarstvo spoljnih poslova najavilo je da, u saradnji sa Evropskom unijom, priprema paket dodatnih sankcija protiv Belorusije.
- To će biti učinjeno u bliskoj budućnosti. Aktivni pregovori i komunikacija su u toku sa našim saveznicima i susedima – Poljskom i Letonijom. Sve naše akcije su koordinisane s njima, jer nismo sami – deo smo NATO-a i EU - istakla je Ruginjene.
Podrška iz Brisela
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nazvala je dešavanja „provokacijom“ i „hibridnom pretnjom“.
- Ovo je provokacija. Nazovimo je pravim imenom – hibridna pretnja. Nećemo to tolerisati. Ovi baloni su još jedan razlog za ubrzanje inicijative EU za posmatračku misiju na istočnim granicama (Eastern Flank Watch) i evropski sistem odbrane od dronova - poručila je fon der Lajen.
Incidenti u vazdušnom prostoru i nove mere
Lukašenkov režim, prema oceni analitičara, provocira i zato što u Litvaniji živi u egzilu liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, kao i zbog nastojanja Moskve da destabilizuje baltičke države.
Podsetimo, 23. oktobra su ruski avioni Su-30 i Il-78 ušli oko 700 metara u litvanski vazdušni prostor kod grada Kibartai, na granici sa Kalinjingradskom oblašću, gde su se zadržali 18 sekundi.
Dva španska lovca „Eurofighter“, stacionirana u Litvaniji u okviru NATO misije nadzora Baltika, odmah su poletela kao odgovor. Litvanski predsednik Gitanas Nauseda i premijerka Ruginjene taj su događaj nazvali „teškim kršenjem međunarodnih pravila“.
Vlada Litvanije u sredu planira da zatvori poslednja dva granična prelaza sa Belorusijom – Medininkaj i Šalčininkaj. Takođe je doneta odluka da vojska počne da koristi „odgovarajuća kinetička sredstva“ za obaranje beloruskih balona, dok će policija i Državna granična straža pojačati saradnju u borbi protiv krijumčarenja.
(Jutarnji)
MAĐARSKA FORMIRA NOVI SAVEZ UNUTAR EU: Udružuje se sa ove dve zemlje, a sve zbog pomoći Ukrajini
MAĐARSKA želi da se udruži sa Češkom i Slovačkom u formiranju saveza rezervisanog prema pomoći Ukrajini u okviru Evropske unije, izjavio je glavni politički savetnik premijera Viktora Orbana, Balaš Orban, dodajući da se mađarska savezništva protežu i na Evropski parlament.
28. 10. 2025. u 17:33
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)