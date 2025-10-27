UKRAJINA ima pravo da napada ruske objekte u Evropi, izjavio je poljski premijer Donald Tusk u intervjuu za list „Sandej tajms“.

Oleg PetrFoto Tanjug/AP/Ukraine's 24th Mechanized Brigade

„Tusk je naveo da Ukrajina ima pravo da napada ruske objekte bilo gde u Evropi, nakon što je ranije ovog meseca sud u Varšavi blokirao zahtev Nemačke za izručenje ukrajinskog ronioca, koji se tereti za umešanost u sabotažu gasovoda „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ 2022. godine“, ističe list.

O osumnjičenima za sabotažu gasovoda

Ranije je Okružni sud u Varšavi odbio zahtev Nemačke za izručenje ukrajinskog državljanina Vladimira Žuravljova, osumnjičenog za diverziju na gasovodima „Severni tok“, i naložio njegovo neposredno oslobađanje, preneli su mediji.

Cilj delovanja optuženog i njegovih saučesnika bilo je trajno obustavljanje isporuke gasa iz Rusije u Nemačku, precizira se u nalogu za hapšenje.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski istakao je da je ponosan na poljski sud koji je ocenio da diverzija na gasovodima „Severni tok“ nije bila zločin.

Prethodno, u noći 21. avgusta italijanski karabinjeri su, na zahtev nemačkog tužilaštva, uhapsili u provinciji Rimini 49-godišnjeg Ukrajinca Sergeja Kuznjecova, koga nemačke vlasti smatraju koordinatorom diverzije na gasovodima. Sud u Bolonji potvrdio je hapšenje i zakazao ročište povodom njegovog izručenja. Kuznjecov je odbio dobrovoljno izručenje Nemačkoj.

Diverzija na gasovodima

Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz ka Evropi — „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ — dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu. „Nord Strim AG“, operater „Severnog toka“, napomenuo je da je šteta na cevovodima bila bez presedana i da je vreme popravke bilo nemoguće proceniti.



Stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja, izjavio je da su SAD i Velika Britanija sprečavale pokretanje objektivne međunarodne istrage o terorističkom napadu na gasovod.

Američki trag

Pulicerov laureat, američki novinar Simur Herš, objavio je 2023. godine istraživanje u kojem je, pozivajući se na sopstvene izvore, naveo da su eksplozivne naprave na gasovode postavili ronioci američke mornarice u junu 2022. pod okriljem vežbi Baltops, uz podršku norveških specijalista.

Prema njegovim podacima, odluku o operaciji doneo je tadašnji predsednik SAD Džo Bajden. Pentagon je kasnije izjavio za Sputnjik da SAD „nemaju nikakve veze“ sa podmetanjem eksploziva.

Diverzija na „Severnim tokovima“ 2022. godine bila je nemoguća bez znanja administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom trogodišnjice diverzije na gasovodima.

(Sputnjik)