IZBORI U TZV. REPUBLICI S. KIPAR: Pobedu odneo Erhuman

NA PREDSEDNIČKIM izborima koji su danas održani u tzv. Turskoj Republici Severni Kipar (TRSK), samoproglašenoj državi koju priznaje jedino Turska, pobedio je umereni centralno-levičarski političar Tufan Erhuman, prenosi Rojters.

AP Photo/Nedim Enginsoy

On je pobedio aktuelnog predsednika Ersina Tatara sa 62,8 odsto osvojenih glasova, sa programom ponovnog oživljavanja razgovora sa otuđenim kiparskim Grcima o budućnosti Kipra, za koje se zalaže.

Erhuman, koji je advokat, obećao je da će istražiti federalno rešenje, koje dugo podržavaju Ujedinjene nacije, kako bi se okončala skoro 50-godišnja podela ostrva.

Kipar je podeljen 1974. godine u turskoj invaziji koju je izazvao kratki puč koji su podržali Grci, tzv. Severni Kipar je proglašen 1983. godine, a mirovni pregovori su u zastoju od 2017. godine.

Kiparski predsednik i lider kiparskih Grka Nikos Hristodulides čestitao je Erhumanu, navodeći da je on posvećen nastavku mirovnih pregovora.

Tatar, koji je došao na vlast 2020. godine, dobio je 35,8 odsto glasova.

Predsednik tzv. Severnog Kipra ima mandat da predstavlja zajednicu kiparskih Turaka u pregovorima sa kiparskim Grcima, koji predstavljaju Kipar u Evropskoj uniji i imaju pravo glasa u aspiracijama Turske da se pridruži EU.

AP Photo/Petros Karadjias

Aktuelnog lidera Ersina Tatara, koji je kandidat desničarske Partije nacionalnog jedinstva, u kampanji su otvoreno podržali Ankara i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, koji smatra da je "jedino realno rešenje kiparskog pitanja priznavanje dve države na ostrvu".

Tokom njegovog mandata doneta je uredba koja dozvoljava nošenje hidžaba u školama, što je izazvalo burne reakcije među sekularnim Turskim Kipranima, a Ustavni sud tzv. TRSK kasnije je tu uredbu ukinuo.

Levičarski kandidat Tufan Erhurman, lider Republikanske turske partije, ima podršku bivšeg predsednika Mustafe Akindžija i Serdara Denktaša, sina istorijskog lidera Raufa Denktaša.

Erhurman ističe značaj očuvanja sekularnog identiteta zajednice i njene povezanosti sa Evropom.

Zalaže se za povratak pregovorima na osnovu rezolucija UN i stvaranje bizonalne, bikomunalne federacije, uz jasno definisane rokove i garancije da se status kvo neće obnoviti ako pregovori propadnu.

Od oko 218.000 glasača, između 40 i 45 odsto čine birači sa jednim ili nijednim roditeljem tursko-kiparskog porekla.

