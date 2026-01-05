MADURO STIGAO U SUD: Otkriveno koji advokat će braniti otetog lidera Venecuele
OTETI predsednik Venecuele Nikolas Maduro će se danas prvi put pojaviti pred sudijom u Njujorku, stigavši jutros na sud u pratnji svoje supruge Silije Flores.
Njegov advokat po službenoj dužnosti biće Dejvid Vikstrom, javlja CNN, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem.
Maduro je pod policijskom pratnjom prevezen iz zatvora u Bruklinu u kojem se nalazio otkako je zarobljen u Karakasu tokom vikenda, nakon čega je helikopterom prebačen do zgrade suda.
Za vođenje postupka zadužen je sudija saveznog okružnog suda Alvin K. Helerstajn.
