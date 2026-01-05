Svet

MADURO STIGAO U SUD: Otkriveno koji advokat će braniti otetog lidera Venecuele

05. 01. 2026. u 15:38

OTETI predsednik Venecuele Nikolas Maduro će se danas prvi put pojaviti pred sudijom u Njujorku, stigavši jutros na sud u pratnji svoje supruge Silije Flores.

Foto TruthSocial

Njegov advokat po službenoj dužnosti biće Dejvid Vikstrom, javlja CNN, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem.

Maduro je pod policijskom pratnjom prevezen iz zatvora u Bruklinu u kojem se nalazio otkako je zarobljen u Karakasu tokom vikenda, nakon čega je helikopterom prebačen do zgrade suda.

Foto: Фото: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Za vođenje postupka zadužen je sudija saveznog okružnog suda Alvin K. Helerstajn.

