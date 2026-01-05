PREDSEDNIK KOLUMBIJE PRETI ORUŽJEM SAD: Radi otadžbine ću ponovo uzeti pušku

PREDSEDNIK Kolumbije Gustavo Petro izjavio je da je spreman ponovo da se lati oružja nakon pretnji koje su, kako je naveo, stigle iz Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Profimedia

-Ako uhapsite predsednika koga voli i poštuje značajan deo mog naroda, oslobodićete narodnog jaguara... Iako nisam bio vojnik, znam šta su rat i ilegalna borba. Zakleo sam se da više nikada neću dotaći oružje od trenutka potpisivanja mirovnog sporazuma 1989. godine, ali ću, radi otadžbine, ponovo uzeti oružje — mada to ne želim, napisao je Petro na društvenoj mreži X.

On je podsetio da je tokom 1980-ih godina bio pripadnik urbanog gerilskog pokreta „Pokret 19. april“.

Petro je takođe izjavio da su svi kolumbijski vojnici dobili naređenje da će, koji god komandir bezbednosnih službi „da prednost zastavi SAD nad zastavom Kolumbije“ biti odmah smenjen.

Foto: Tanjug

Kolumbijski lider naglasio je da ima duboko poverenje u svoj narod i pozvao ga da zaštiti predsednika od bilo kakvih nezakonitih akata nasilja. Prema njegovim rečima, to podrazumeva da narod preuzme vlast u svoje ruke u svim opštinama širom zemlje.

On je dodao da su snage bezbednosti dobile naređenje da ne pucaju na narod, već na osvajače.

Pored toga, Petro je naredio smenu nekoliko pukovnika policijske obaveštajne službe zbog pružanja „lažnih informacija usmerenih protiv države“.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp optužio Petra za proizvodnju kokaina i nije isključio mogućnost pokretanja operacije protiv njega.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"