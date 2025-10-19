OBRT: Zelenski saopštio Trampu važnu odluku

VLADIMIR Zelenski izjavio je danas da je američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom sastanka u Beloj kući 17. oktobra rekao da je spreman da mu se pridruži na sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Budimpešti.

- Ako zaista želimo pravedan i trajan mir, potrebne su obe strane ove tragedije. Kako mogu da postoje bilo kakvi dogovori bez nas o nama? - zapitao je Zelenski u intervjuu NBS Njuzu.

Na pitanje da li će insistirati na putovanju u Budimpeštu, Zelenski je odgovorio da je u petak rekao Trampu da je spreman, prenosi Ukrinform.

Tramp je dan pre sastanka sa Zelenskim razgovarao sa Putinom telefonom i nakon razgovora izjavio da će se sastati sa predsednikom Rusije u Budimpešti "da bi razgovarali o mogućnosti okončanja rata između Rusije i Ukrajine".

(Tanjug)