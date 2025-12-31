TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

31. 12. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Profimedia

AFRIČKI KUP NACIJA

17.00 Ekvatorijalna Gvineja - Alžir UG 0-2 (sa 1,80 na 1,62)

17.00 Sudan - Burkina Faso X (sa 4,00 na 2,88)

SAUDIJSKA PRO LIGA

18.30 Al Šabab - Al Kadšija 2 (sa 2,00 na 1,57)

IZRAELSKA PREMIJER LIGA

18.30 Makabi Netanja - Hapoel Petah Tikva 1 (sa 2,10 na 1,90)

