TREĆI SVETSKI RAT MOŽDA VEĆ POČINJE Britanski urednik: Amerika se povlači, EU ostaje sama

DUGOGODIŠNjI urednik za svetska pitanja BBC-ja, Džon Simpson, u opsežnoj analizi upozorava da se globalna bezbednosna situacija dramatično pogoršava i da svet ulazi u period veće opasnosti nego u bilo kojem trenutku poslednjih decenija.

Simpson, koji gotovo 60 godina prati ratove i geopolitičke krize, tvrdi da 2025. po mnogo čemu odskače od svega što je do sada video. Upozorenje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bi rat u Ukrajini mogao prerasti u svetski sukob, kaže Simpson, treba shvatiti ozbiljno jer se sličan osećaj prelomne opasnosti retko pojavljivao čak i u vreme Hladnog rata.

Prema Simpsonovoj analizi, zapadne vlade sve su zabrinutije zbog ruskih aktivnosti koje nadilaze klasično bojište. NATO je, piše, u stanju povišene pripravnosti zbog straha od sabotaže podmorskih kablova ključnih za funkcionisanje zapadnih društava, dok se ruski dronovi i sajber-napadi koriste za testiranje odbrane država članica.

Simpson navodi da su zapadne obaveštajne službe uverene da ruske tajne službe stoje iza ubistava i pokušaja ubistava disidenata u Evropi. Kao primer ističe slučaj trovanja bivšeg agenta Sergeja Skripalja u Salisburyju 2018. godine, za koji je britanska istraga zaključila da je odobren na najvišem nivou ruske vlasti.

TRI RATA KOJA SU OBELEŽILA 2025.

Simpson opisuje ovu godinu kao godinu tri velika rata. U Ukrajini je, prema podacima UN-a, ubijeno oko 14.000 civila. U Gazi je, nakon Hamasovog napada 7. oktobra 2023., Izrael pokrenuo operacije u kojima je, prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva koje UN smatra pouzdanim, poginulo više od 70.000 Palestinaca, među njima više od 30.000 žena i dece. Treći, često zanemaren sukob, jeste građanski rat u Sudanu, u kojem je, prema Simpsonu, ubijeno više od 150.000 ljudi, dok je oko 12 miliona prisiljeno da napusti domove. Da je Sudan jedini rat u svetu, tvrdi, međunarodna zajednica bi verovatno učinila više, ali u senci Ukrajine i Bliskog istoka taj je sukob ostao po strani, piše BBC.

Iako priznaje razmere patnje u Gazi, Simpson naglašava da je rat u Ukrajini kvalitativno drugačiji jer direktno uključuje nuklearnu silu i nosi daleko veći rizik globalne eskalacije. Za razliku od većine ratova koje je pratio – od Vijetnama do Kosova – sada se, upozorava, prvi put ozbiljno dovodi u pitanje stabilnost celokupnog međunarodnog poretka.

AMERIKA SE POVLAČI, EVROPA OSTAJE SAMA

Jedna od ključnih promena koju Simpson ističe jeste transformacija uloge SAD-a. Godina 2025., piše, donela je dotad nezamislivu mogućnost da američki predsednik okrene leđa strateškom sistemu koji je postojao još od Drugog svetskog rata.

Prema njegovoj oceni, Vašington više nije siguran da li želi da brani Evropu, a nova američka strategija nacionalne bezbednosti čak opisuje Evropu kao kontinent suočen sa „civilizacijskim brisanjem“. Kremlj je takvu analizu pozdravio, što Simpson vidi kao jasan signal promene globalnih odnosa snaga.

Iako je ruska ekonomija znatno slabija od evropske, a EU ima višestruko veću populaciju, Zapadna Evropa, navodi Simpson, decenijama se oslanjala na američku zaštitu i izbegavala ozbiljna ulaganja u vlastitu odbranu. Današnja Amerika, upozorava, sve više podseća na izolacionističku silu iz 1920-ih i 30-ih godina.

TREĆI SVETSKI RAT MOŽDA VEĆ POČINjE

Simpson smatra da bi 2026. mogla biti prelomna godina. Zelenski bi se mogao naći pod pritiskom da prihvati mirovni sporazum kojim bi se Ukrajina odrekla dela teritorija, ali ključno je pitanje hoće li postojati garancije koje bi sprečile Rusiju da se za nekoliko godina vrati po još.

Ako SAD odustane od podrške Ukrajini, upozorava, teret će u potpunosti pasti na Evropu, uz ozbiljan rizik daljnje destabilizacije.

U analizi se osvrće i na Kinu. Iako Peking trenutno ne preti otvoreno Tajvanu, Simpson podseća na ranije izjave američkih obaveštajnih zvaničnika prema kojima je kineska vojska dobila nalog da bude spremna za invaziju do 2027. godine.

