VOZ ISKOČIO IZ ŠINA U KENTAKIJU: Došlo do požara i curenja hemikalija

Predrag Stojković

30. 12. 2025. u 22:35

VOZ transportne kompanije CSX iskočio je danas iz šina u južnom delu američke savezne države Kentaki, nakon čega je došlo do požara i curenja hemikalija.

Foto: Tanjug/AP

Lokalne vlasti su naredile stanovnicima i okolnih naselja da privremeno ostanu u kućama, preneo je ABC Njuz, dodajući da je požar u međuvremenu ugašen.

Kompanija CSX saopštila je da niko nije povređen kada je oko 6.15 časova ujutru po lokalnom vremenu došlo do iskliznuća voza iz šina.

-Cenimo brzu reakciju i koordinaciju lokalnih službi i hitnih službi. Naš glavni fokus ostaje zdravlje i bezbednost osoblja, lokalne zajednice i sprečavanje mogućih rizika po životnu sredinu, navodi se u saopštenju kompanije.

Kompanija je upozorila i da hemikalija koja je procurela može biti toksična dok gori, međutim, testovi kvaliteta vazduha na mestu nesreće pokazali su da je situacija sada stabilna, direktor lokalnih hitnih Eš Grovs.

(Tanjug)

