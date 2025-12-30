POLA MILIONA LJUDI U MOSKVI OSTALO BEZ STRUJE: Ukrajina izvela žestok udar, oboreno stotine dronova (FOTO/VIDEO)

MOSKOVSKA oblast je večeras ostala bez struje, navodi se da je više od 100.000 ljudi u mraku, ali pojedini izvori, na koje se pozivaju UNN i ruski kanali na Telegramu, navode znatno veće brojke, ističući da je bez napajanja ostalo između 500.000 i 600.000 korisnika.

Do prekida snabdevanja došlo je neposredno nakon što su se u regionu čuli zvuci dronova, a mrak je zahvatio gradove Žukovski, Litkarino i Ramenskoje. Lokalna administracija okruga Ramenskoje izvestila je o kvaru na elektroenergetskom čvorištu u Doninu, navodeći da je tamo izgorela sabirna trafo stanica, ali zvanično nije potvrđena direktna veza između požara i napada dronovima.

Russian channels are reporting that large portions of Moscow are currently without power, amidst a large-scale drone attack currently underway against the Russian capital by Ukraine. pic.twitter.com/yZZsJpb7kr — OSINTdefender (@sentdefender) December 30, 2025

Ruski kanali izveštavaju da su veliki delovi Moskve trenutno bez struje, usred velikog napada dronovima koji je u toku na rusku prestonicu od strane Ukrajine.

Više od pola miliona ljudi bez struje

Potpuni nestanak struje u moskovskoj oblasti prijavljen je na društvenim mrežama: više od 600.000 ljudi je utonulo u mrak na više od četiri sata — bez struje, bez mobilnog signala, u potpunoj izolaciji, kako priznaju i ruski mediji. Trenutno je proglašena pretnja od dronova širom oblasti.

Total blackout hits Moscow region is reported on social media: over 600,000 people plunged into darkness for more than four hours — no electricity, no mobile signal, total isolation, as Russian media admit. Drone threat declared across the oblast right now. pic.twitter.com/aSf8ziDk32 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) December 30, 2025

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana u razmaku od četiri sata oborila 109 ukrajinskih dronova, uključujući i one u širem području Moskve. Gradonačelnik Sergej Sobjanjin potvrdio je napad, dok ruska strana tvrdi da su svi dronovi uspešno presretnuti.

Istovremeno sa napadima na okolinu Moskve, zabeleženi su i udari na području okupiranog Melitopolja. Grad je nakon napada delimično ostao bez struje.

