ISPISANA ISTORIJA: Hapoel doživeo prvi poraz u Tel Avivu u Evroligi
Košarkaši Žalgirisa pobedili su Hapoel u Tel Avivu rezultatom 93:80 u 19. kolu Evrolige.
Bio je ovo prvi poraz izraelskog kluba na „pravom“ domaćem terenu u istoriji Evrolige, budući da je Hapoelu ovo premijerna sezona u najelitnijem evropskom takmičenju.
Ključna je bila treća četvrtina koju su gosti dobili dvocifrenom razlikom i dopustili Hapoelu samo 13 poena, pa su u poslednjih 10 minuta samo priveli utakmicu kraju bez veće drame.
Najefikasniji igrač bio je Najdžel Vilijams-Gos sa 17 poena i 4 asistencije, dok je 15 ubacio Mozes Raj a najbolji igrač tokom ove sezone Silvan Fransisko "spakovao" je 13 poena uz 8 asistencija.
Na drugoj strani najbolju partiju odigrao je Kris Džons sa 18 poena i 8 asistencija.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
