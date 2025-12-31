ISPISANA ISTORIJA: Hapoel doživeo prvi poraz u Tel Avivu u Evroligi

Košarkaši Žalgirisa pobedili su Hapoel u Tel Avivu rezultatom 93:80 u 19. kolu Evrolige.

FOTO: Ata images

Bio je ovo prvi poraz izraelskog kluba na „pravom“ domaćem terenu u istoriji Evrolige, budući da je Hapoelu ovo premijerna sezona u najelitnijem evropskom takmičenju.

Ključna je bila treća četvrtina koju su gosti dobili dvocifrenom razlikom i dopustili Hapoelu samo 13 poena, pa su u poslednjih 10 minuta samo priveli utakmicu kraju bez veće drame.

Najefikasniji igrač bio je Najdžel Vilijams-Gos sa 17 poena i 4 asistencije, dok je 15 ubacio Mozes Raj a najbolji igrač tokom ove sezone Silvan Fransisko "spakovao" je 13 poena uz 8 asistencija.

Na drugoj strani najbolju partiju odigrao je Kris Džons sa 18 poena i 8 asistencija.

