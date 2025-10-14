ROD BLAGOJEVIĆ ZADOVOLJAN: Zahvalnost Dodiku za nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu (FOTO)

Bivši guverner američke države Ilinois Rod Blagojević izrazio je zahvalnost predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za nominaciju američkog predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Foto: Iks/ Rod Blagojevich

"Dodiku, kao i Trampu, nije nepoznato nezakonito krivično gonjenje i pravni postupci", napisao je Blagojević na Iksu.

Grateful to President Dodik of the Republic of Srpska for nominating President Trump for a Nobel Peace prize. Dodik, like Trump, is no stranger to lawfare and unlawful prosecution. — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) October 14, 2025

Blagojević je retvitovao objavu srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović koja je istakla da je ponosna što je inicirala nominaciju predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. https://t.co/2Of5DrDw43 — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) October 14, 2025

(Sputnjik)