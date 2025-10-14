ROD BLAGOJEVIĆ ZADOVOLJAN: Zahvalnost Dodiku za nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu (FOTO)
Bivši guverner američke države Ilinois Rod Blagojević izrazio je zahvalnost predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za nominaciju američkog predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.
"Dodiku, kao i Trampu, nije nepoznato nezakonito krivično gonjenje i pravni postupci", napisao je Blagojević na Iksu.
Blagojević je retvitovao objavu srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović koja je istakla da je ponosna što je inicirala nominaciju predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.
(Sputnjik)
