RUSIJA I SAD NA ISTOJ STRANI? Putin stao iza Trampovog mirovnog plana

В. Н.

09. 10. 2025. u 16:40

RUSIJA je praktično odmah podržala plan američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Pojasu Gaze, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin se na samitu Rusija-Centralna Azija u Dušanbeu.

- Predsednik Tramp je izneo poznate inicijative i, kao što ste videli, Rusija ih je praktično odmah podržala. Zaista se nadamo da će te inicijative Trampa biti i u praksi realizovane - poručio je Putin.

Ova inicijativa je, kako navodi, od samog početka, "pozitivno prihvaćena i u arapskom i, šire – u islamskom svetu".

Još jednom je podsetio da se Rusija uvek zalagala za mirno i diplomatsko rešavanje sukoba na Bliskom istoku, kako bi se završilo krvoproliće u regionu, a ovaj stav je nasledila od Sovjetskog saveza. U okviru njega, najvažnije je stvaranje palestinske države.

- Ne samo da pažljivo pratimo, već i pokušavamo, zajedno sa našim partnerima na Bliskom istoku, da doprinesemo ovom rešenju - rekao je ruski lider. 

Prema njegovim rečima, ruska strana je u kontaktu sa Izraelom i dobila je od njega signale da je posvećen rešavanju sukoba.

Putin se trenutno nalazi u državnoj poseti Tadžikistanu. On se ranije danas sastao sa predsednikom Emomalijem Rahmonom, prilikom čega je potpisano 15 bilateralnih sporazuma.

U samitu Rusija-Centralna Azija učestvovali su, osim Putina i Rahmona, i lideri Kazahstana, Kirgistana, Turkmenistana i Uzbekistana.

(RT Balkan)

