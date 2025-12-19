ZELENSKI STIGAO U POLJSKU: Prvi susret ukrajinskog lidera sa predsednikom Poljske Navrockim

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je sinoć u Poljsku, gde će se danas sastati s poljskim predsednikom Karolom Navrockim, nakon što je prethodno prisustvovao samitu EU u Briselu.

Prema objavljenom rasporedu, ceremonija dočeka Zelenskog od zakazana je za 10 časova, dok će u 11 časova početi plenarne konsultacije delegacija, navodi se u saopštenju kancelarije poljskog predsednika.

- Za nas je veoma važno da podržavamo odnose između Ukrajine i Poljske - rekao je Zelenski ranije.

Ovo će, kako pišu ukrajinski medijim, biti prvi lični susret Zelenskog i Navrockog.

Tokom posete Poljskoj, Zelenski će održati sastanke i sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom kao i sa članovima poljskog parlamenta.

Zelenski je u četvrtak boravio u Briselu, gde je bio održan samit lidera Evropske unije, čije je jedno od ključnih bilo pitanja razmatranje odluke o dodeli kredita za reparacije Ukrajini iz zamrznute ruske imovine.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da je Evropska unija odlučila da Ukrajini pruži 90 milijardi evra finansijske podrške za period 2026-2027.

(Tanjug)

