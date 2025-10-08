SKANDAL: Turska direktno krši rezoluciju 1244 - poslali Prištini 1000 turskih dronova

U PRIŠTINU je dopremljeno hiljadu dronova „Skydagger“, koji su poručeni od Turske, izjavio je Aljbin Kurti, premijer privremenih prištinskih institucija.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sa turskim vojnicima / Arhiva

Prema njegovim navodima, ovi dronovi trebalo je da stignu u Prištinu u januaru 2026, ali su stigli tri meseca ranije, prema ugovoru sa turskom kompanijom „Bajkar“.

Kurti je na društvenim mrežama objavio fotografije dronova na višenamenskim kamionima na aerodromu u Prištini, dodajući da je stiglo "hiljade dronova".

Dronovi „Skydagger“ nose eksploziv i mogu da pogađaju pokretne i statične ciljeve, a u zavisnosti od modela mogu da nose eksplozivne uređaje težine dva do pet kilograma.

Priština je ranije nabavila turske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

(Sputnik)

