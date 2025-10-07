Svet

PUTIN OTKRIO KAKVA JE SITUACIJA NA FRONTU: Najnovije vesti o stanju u Ukrajini

07. 10. 2025. u 20:20

STRATEŠKA inicijativa na frontu u zoni Specijalne vojne operacije u potpunosti pripada Rusiji.

ПУТИН ОТКРИО КАКВА ЈЕ СИТУАЦИЈА НА ФРОНТУ: Најновије вести о стању у Украјини

- Ruske snage oslobodile su tokom ove godine pet hiljada kvadratnih kilometara i 219 naselja - izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Odluke donete u februaru 2022, godine, bile su ispravne i pravovremene, istakao je Putin tokom posete Severozapadnom federalnom okrugu.

Ruski predsednik zahvalio je ljudstvu na frontu za ispoljenu hrabrost i junaštvo.

