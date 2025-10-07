PUTIN OTKRIO KAKVA JE SITUACIJA NA FRONTU: Najnovije vesti o stanju u Ukrajini
STRATEŠKA inicijativa na frontu u zoni Specijalne vojne operacije u potpunosti pripada Rusiji.
- Ruske snage oslobodile su tokom ove godine pet hiljada kvadratnih kilometara i 219 naselja - izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Odluke donete u februaru 2022, godine, bile su ispravne i pravovremene, istakao je Putin tokom posete Severozapadnom federalnom okrugu.
Ruski predsednik zahvalio je ljudstvu na frontu za ispoljenu hrabrost i junaštvo.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"TREĆI SVETSKI RAT JE VEĆ POČEO!" Dugin predviđa katastrofu - kaže da je ovo sada samo dečja igra
07. 10. 2025. u 17:01 >> 19:01
ERDOGAN ZVAO PUTINA: Razgovor dva lidera o regionalnim pitanjima
07. 10. 2025. u 17:00
LIDERI RAZVIJAJU PARTNERSTVO RUSIJE I INDIJE: Modi čestitao Putinu rođendan
07. 10. 2025. u 16:20
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)