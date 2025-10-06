TRAMP RAZGOVARAO SA LULOM DA SILVOM: Teme ekonomija i trgovina

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da je sa predsednikom Brazila Luizom Inasijom Lulom da Silvom razgovarao telefonom o odnosima dve zemlje, s posebnim fokusom na ekonomiju i trgovinu između dve zemlje.

Foto: Profimedia

-Jutros sam imao veoma dobar telefonski razgovor sa predsednikom Lulom iz Brazila. Razgovarali smo o mnogo čemu, ali uglavnom je bilo reči o ekonomiji i trgovini između naše dve zemlje. Vodićemo dalje razgovore i sastaćemo se u ne tako dalekoj budućnosti, kako u Brazilu, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je naveo da je "uživao" u razgovoru i napomenuo da se dve zemlje "veoma dobro slažu".

Brazilska vlada je saopštila je razgovor dvojice lidera trajao oko 30 minuta.

Lula je podsetio da je Brazil jedna od tri zemlje G20 sa kojima SAD imaju suficit u bilansu robe i usluga i zatražio od Trampa da ukine dodatnu naplatu od 40 odsto na nacionalne proizvode i obustavi restriktivne mere primenjene protiv brazilskih vlasti, preneo je portal Globo.

Lula i Tramp su se saglasili da se uskoro sastanu lično, a Lula je predložio sastanak na samitu ASEAN-a u Maleziji i ponovio poziv Trampu da učestvuje na COP30 u Belemu.

Njih dvojica su razmenili brojeve telefona kako bi uspostavili direktnu komunikaciju.

U sapštenju se navodi da su Lula i Tramp podsetili na "dobru hemiju" koju su imali u Njujorku tokom Generalne skupštine UN.

(Tanjug)

