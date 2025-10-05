GENERAL PAVEL: Ključno za sledećeg premijera Češke je da bude za NATO i EU
ČEŠKI predsednik Petr Pavel izjavio je danas da će ključni faktori u imenovanju sledećeg premijera i kabineta te zemlje biti snažni stavovi kandidata za te funkcije za NATO i za Evropsku uniju, zajedno sa zaštitom demokratskih institucija.
Pavel je rekao da je još uvek "prerano" govoriti o tome ko će dobiti mandat za formiranje sledeće vlade, nakon što su desničarski populista Andrej Babiš i njegov pokret ANO odneli ubedljivu pobedu na češkim parlamentarnim izborima, prenosi Politiko.
-Postoje određeni prioriteti koje ću nastaviti da ističem. Glavni je prozapadni pravac za našu zemlju, odnosno ostanak u EU i NATO, rekao je Pavel novinarima na konferenciji za novinare u Praškom zamku.
Pavel je ranije rekao da neće imenovati ministre koji se zalažu za izlazak Češke iz NATO-a ili EU.
-Moji drugi prioriteti uključuju očuvanje svih institucija demokratske države, bilo da je to uloga javnih medija, javnih univerziteta, službi bezbednosti i njihove nezavisnosti, ili nezavisnost sudstva i javnog tužilaštva, rekao je Pavel.
On je kazao da su to "svakako parametri koje će pratiti u svim svojim razgovorima koji vode do formiranja nove vlade".
Pavel je danas održao sastanke sa nekoliko stranačkih lidera koji su obezbedili mesta u donjem domu češkog parlamenta na izborima ovog vikenda, na kojima su dominirali Babiš i njegova desničarska stranka ANO.
Češki predsednik će se sa ostalim stranačkim liderima sastati sutra.
(Tanjug)
