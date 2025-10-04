HAOS U TBILISIJU: Demonstranti upali u dvorište predsedničke rezidencije, specijalne snage primenile silu
DEMONSTRANTI u Tbilisiju upali su u dvorište rezidencije predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, probivši gvozdene barijere. Specijalne snage upotrebile su biber sprej protiv njih, prenosi TV „Pirveli“.
Prema TV kanalu, administracija je postavila gvozdene barijere na ulazu u rezidenciju nakon što se saznalo da demonstranti planiraju da se sa Trga slobode upute do zgrade rezidencije u okviru najavljenog protesta opozicije.
Predstavnici vladajuće stranke „Gruzijski san“ izvestili su da unutrašnje i spoljašnje snage planiraju nemire, ali da će organi reda održavati red. Stranka je uverena u potpunu pobedu na lokalnim izborima u sve 64 opštine.
Opozicija je ranije izjavila da će na dan izbora organizovati „mirnu revoluciju“. Policijski službenici su iz raznih delova gruzijske prestonice raspoređeni u centar grada kako bi održali red.
Lokalni izbori se danas istovremeno održavaju u 64 opštine i okruga širom Gruzije. Na glasanju će biti izabrani gradonačelnici pet gradova sa samoupravom – Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija – kao i gradonačelnici 59 opština i članovi lokalnih gradskih skupština. U glasanju učestvuje dvanaest političkih stranaka, a neke opozicione grupe su najavile bojkot. Devet kandidata se bori za mesto gradonačelnika Tbilisija, uključujući Kaha Kaladzea, aktuelnog gradonačelnika iz vladajuće stranke Gruzijski san, koji je na toj funkciji od 2017. godine.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSI ĆE NAPASTI BRITANCE? Objavili kartu sa metama (FOTO)
04. 10. 2025. u 14:53
DžEFRI SAKS: Ko zaista odbija dijalog - Rusija ili Zapad?
03. 10. 2025. u 20:15
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)