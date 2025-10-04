HAOS U TBILISIJU: Demonstranti upali u dvorište predsedničke rezidencije, specijalne snage primenile silu

DEMONSTRANTI u Tbilisiju upali su u dvorište rezidencije predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, probivši gvozdene barijere. Specijalne snage upotrebile su biber sprej protiv njih, prenosi TV „Pirveli“.

Foto: Profimedia

Prema TV kanalu, administracija je postavila gvozdene barijere na ulazu u rezidenciju nakon što se saznalo da demonstranti planiraju da se sa Trga slobode upute do zgrade rezidencije u okviru najavljenog protesta opozicije.

Predstavnici vladajuće stranke „Gruzijski san“ izvestili su da unutrašnje i spoljašnje snage planiraju nemire, ali da će organi reda održavati red. Stranka je uverena u potpunu pobedu na lokalnim izborima u sve 64 opštine.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Opozicija je ranije izjavila da će na dan izbora organizovati „mirnu revoluciju“. Policijski službenici su iz raznih delova gruzijske prestonice raspoređeni u centar grada kako bi održali red.

Lokalni izbori se danas istovremeno održavaju u 64 opštine i okruga širom Gruzije. Na glasanju će biti izabrani gradonačelnici pet gradova sa samoupravom – Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija – kao i gradonačelnici 59 opština i članovi lokalnih gradskih skupština. U glasanju učestvuje dvanaest političkih stranaka, a neke opozicione grupe su najavile bojkot. Devet kandidata se bori za mesto gradonačelnika Tbilisija, uključujući Kaha Kaladzea, aktuelnog gradonačelnika iz vladajuće stranke Gruzijski san, koji je na toj funkciji od 2017. godine.

