"NIKOLA JOKIĆ JE POKIDAO PREDNJE UKRŠTENE LIGAMENTE KOLENA!?" Ceo svet zanemeo nakon reči poznatog doktora iz Amerike

SAMO da se ne obistine crne slutnje!

Foto: Printskrin

Podsećanja radi, košarkaš Denvera i reprezentativac Srbije Nikola Jokić povredio se danas na utakmici NBA lige protiv Majamija.

Jokić se povredio u finišu prvog poluvremena meča u Majamiju, pošto mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu. Srpski košarkaš je odmah pao na teren i uhvatio se za koleno. Jokić nije igrao u drugom poluvremenu, a američki mediji prenose da će posle magnetne rezonance biti poznat stepen povrede srpskog košarkaša.

Međutim, prve prognoze nisu nikako dobre. Doktor Brajan Saterer kaže da je moguće da je pokidao prednje ukrštene ligamente. On je detaljno analizirao Nikolinu povredu i istakao je da je optimista, da Jokić verovatno nije povredio prednje ukrštene ligamente i da nije došlo do ozbiljne povrede koja bi zahtevala operaciju. Lekar je naveo nekoliko opcija.

to my friend nikola jokic, rest now brother - we have the watch - and I'll see you in valhalla https://t.co/5HqJF2twOp — Uncle Tony (@sestbien) December 30, 2025

- Što se tiče mogućih povereda, prvo je moguća koštana modrica, druga stvar koja može da se desi je da ova kapsula može da se pocepa, ali to nije ozboljna povreda koja bi zahtevala operaciju. Mogu ligamenti da budu povređeni ili pokidani - prvo je doktor zabrinuo navijače, a onda nastavio:

- Hiperekstenzija kolena može da stvori ozbiljne povrede poput kidanja ligamenata, ali u ovom scenariju je više pozitivnih nego negativnih faktora za prognozu. Naravno može se desiti da Jokić pokida ligamente, ali mnogo je realnije da je zaradio koštanu modricu i da će zbog toga biti van terena nedelju ili dve. Ovo je povreda levog kolena. Imamo i inverziju levog članka, ali moramo da se fokusiramo na levo koleno. Ovo je hiperekstenzija levog kolena. Generalno izgleda kao manja povreda, manja hiperekstenzija. Dve stvari moramo da vidimo. Jedna je samo to kolika je zapravo hiperekstenzija. Ako ga gledamo sa strane, koliko koleno ide unazad? Druga stvar je koliko ima pomeranja na unutra ili na spolja, koliko će biti lateralnog kretanja. Sa ovog snimka to ne deluje previše značajno kada je u pitanju stepen hiperekstenzije. Kada pogledamo ovaj drugi ugao ne deluje da je to velika hiperekstenzija - naveo je Brajan Saterer.

Istakao je da je Nikolu povredio saigrač, što je bolje nego da je dobio direktan udarac ili da je trčao.

- Vidimo tačno kako se povreda desila. Ovo nije slučaj da je neko direktno udario njegovo koleno što bi značilo da je to jači udarac. Njegov saigrač ga gazi na članak i zapravo to što se pomera članak pomera i koleno. Dobro je i što on ne trči dok se ovo dešava. To što je miran je pozitivan faktor - kaže prizanti doktor, ali sve ovo je nagađanje dok se Denver ne javi sa zvaničnim informacijama o stanju Nikole Jokića.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

