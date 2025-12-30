STRAŠNO: Čuveni fudbaler hitno hospitalizovan zbog PARALIZE LICA

Najnovije vesti iz fudbala su prilično zastrašujuće.

Foto: M.Stevanović

Naime, Lukas Okampos, 31-godišnji argentinski fudbaler koji sada igra za meksički klub Monterej, pretrpeo je paralizu leve strane lica.



Tačan uzrok se ne zna, ali strani mediji ističu da je "možda virusnog porekla" te da se "sve dogodilo nakon nesreće na skejtbordu koju je imao pre nekoliko dana".



Prema izveštajima britanskog "Sana" i meksičkih medija, Okampos je hospitalizovan i mora da leži u krevetu najmanje dve nedelje sa apsolutnim mirovanjem, a dijagnoza je potvrđena nakon što je pao u nesvest.



Lukas Okampos, rođen 11. jula 1994. u Kilmesu, Argentina, počeo je karijeru u River Plejtu 2011, a zatim prešao u Monako 2012, a s tim klubom je osvojio titulu. Igrao je za Olimpik Marselj (2015-2016), Đenovu i Milan na pozajmici, a od 2019. do 2024. bio je ključni igrač Sevilje, osvojivši dve Lige Evrope (2020. i 2023.).

Za reprezentaciju Argentine debitovao je 2019, osvojio Kopa Ameriku 2021, a ima 12 nastupa sa dva gola. Od 2024. igra za meksički Monterej, a poznat je po brzini, driblingu i svestranosti kao krilni napadač.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“