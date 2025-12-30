NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!

Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, reprezentativac Srbije povredio se u utorak na meču protiv Majamija.

Jokić je peh doživeo u finišu prvog poluvremena, kada mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu. Srpski košarkaš je odmah pao na teren i uhvatio se za koleno. Jokić nije igrao u drugom poluvremenu, a američki mediji prenose da će posle magnetne rezonance biti poznat stepen povrede srpskog košarkaša.

Međutim, prve prognoze nisu nikako dobre. Doktor Brajan Saterer kaže da je moguće da je pokidao prednje ukrštene ligamente, ali... ima on i pozitivnijih stavova, koji bude nadu.

Međutim, bes kulja u američkim novinarima koji svakodnevno prate Nagetse.

Tako je jedan od njih, koji u javnosti i u svojim Jutjub emisijama nastupa pod pseudonimom "Svajpa", istakao sledeće:

- E, ovo je razlog zašto je (bilo) neophodno uvećavanje "prozora" za šampionsku titulu sa najboljim igračem svih vremena, ali kada imate unutrašnje sukobe između glavnog trenera i generalnog menadžera (misli se na prethodnu "garnituru", kada je Jokićev starteg bio Majkl Meloun, prim. prev.), to je prava loša usluga igraču. Nagetsi su potrošili dve godine Jokićevog vrhunca svađajući se oko sastav! tima!

Šokiran je bio i novinar "DNVR"-a, Harison Vind:

- Nikola Jokić je propustio sedam uzastopnih utakmica zbog uganuća skočnog zgloba 2017. godine. Od tada nije propustio više od pet mečeva zaredom. Najmanje utakmica koje je odigrao u sezoni je 69. Njegova izdržljivost je jedna od njegovih karakteristika. On je "Gvozdeni čovek" ove generacije. Zapanjujuće je videti ga povređenog - poručio je Vind na društvenoj mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,9 poena po utakmici, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, peti je po poenima, iako je centar - 15. je trojkaš lige (43,5% uspešnosti šuta), a osmi je po ukupnoj realizaciji šuta iz igre (čak 60,5%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - januar 2026.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Klivlend Kavalirsa u gostima - subota, 03.01. - od 01.30

Protiv Bruklin Netsa u gostima - nedelja, 04.01. - od 21.30

Protiv Filadelfija Seventisiksersa u gostima - utorak, 06.01. - od 02.30

Protiv Boston Seltiksa u gostima - četvrtak, 08.01. - od 01.00

Protiv Atlanta Hoksa kod kuće - subota, 10.01. - od 03.00

Protiv Milvoki Baksa kod kuće - ponedeljak, 12.01. - od 02.00

Protiv Nju Orleans Pelikansa u gostima - sreda, 14.01. - od 02.00

Protiv Dalas Maveriksa u gostima - četvrtak, 15.01. - od 03.30

Protiv Vašington Vizardsa kod kuće - nedelja, 18.01. - od 03.00

Protiv Šarlot Hornetsa kod kuće - ponedeljak, 19.01. - od 02.00

Protiv Los Anđeles Lejkersa kod kuće - sreda, 21.01. - od 04.00

Protiv Vašington Vizardsa u gostima - petak, 23.01. - od 01.00

Protiv Milvoki Baksa u gostima - subota, 24.01. - od 02.00

Protiv Memfis Grizlisa u gostima - nedelja, 25.01. - od 21.30

Protiv Detroit Pistonsa kod kuće - sreda, 28.01. - od 03.00

Protiv Bruklin Netsa kod kuće - petak, 30.01. - od 03.00

Protiv Los Anđeles Klipersa kod kuće - subota, 31.01. - od 04.00

