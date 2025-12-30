PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres magnitude 3,5 stepeni po rihterovoj skali zabeležen je u utorak, 30. decembar 2025 u 21,03 časova, na području jadranskog mora.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.3118 i dužine 15.9542.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11.4 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
