"OD BEOGRADA DO GOLUPCA ZA SAT I 15 MINUTA" Vučić obišao radove na Dunavskom koridoru: Do novembra sve gotovo (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac ''Dunavski koridor''.

Obraćanje Vučića

- Ja ću kratko. Pitanja ćemo sutra kada je godišnje obraćanje. Mnogo sam srećan što se nalazim ovde, divno je videti tu širinu Dunava, kao more izgleda. Sve ćemo da završimo za manje od godinu dana, od Beograda do Golupca za sat i 15 minuta. Onda ćemo dalje da razmišljamo, radimo dalje obilaznicu, a onda do Palanke - rekao je Vučić.

- Veliki podsticaj za istok Srbije i veliki poziv ljudima da se vrate. Mi ćemo nastaviti da radimo i gradimo. Želim da se zahvalim kineskim prijateljima. Imam jednu poruku, važno je da se poštuju principi Povelje UN i međunarodnog javnog prava, pružamo punu podršku Kini u očuvanju principa jedne Kine. Tajvan je teritorija Narodne Republike Kine - kazao je Vučić.

Predsednik je pozvao novinare na koktel sutra.

- Ne znam tačno, moramo da proverimo da li u tri, četiri, pet ili šest popodne, ali kada budemo mogli da stignemo. Dobićete večeras pozive, pa se vidimo sutra. Pripremićemo sve teme, analizirati, govoriti o svemu i odgovoriti na sva pitanja - kazao je Vučić.

- Ceo ovaj put završićemo sasvim do kraja sledeće godine, sa oba mosta - rekao je predsednik i dodao kako je priroda fantastična.

- Za ljude u Golupcu bitno samo da njima kamioni izađu iz centra - kazao je Vučić.

Predsednik je kazao da mora da se spoji Negotin i Kladovo.

- Ovo je nešto što će suštinski da menja život ljudi na istoku - naveo je Vučić i dodao da postoji ideja da se kod Ramske tvrđave napravi veliki most.

- I Dunavu će i vrednost i popularnost da raste - rekao je predsednik.

Kazao je da za sledeću Novu godinu i Božić, kada ljudi budu dolazili u ovaj kraj, imaće čist auto-put i brzu saobraćajnicu.

- Velike su to stvari za istok Srbije. Sat i 15 do Golupca, pričam od Beograda, jer ljudi uglavnom dolaze odatle, a ako bi se gradila brza saobraćajnica od Vršca i most, to bi spojilo ovaj kraj i sa Banatom i Beogradom. Da pozovemo ljude da se vrate kući. Do novembra je sve gotovo - kaže Vučić.

Prema njegovim rečima, posebno je važno da se mladi ljudi vrate.

- Napravićemo poseban fond za povratnike iz inostranstva - najavio je predsednik.

- Šta će Beograda i Novog Sada da dođe, kada završimo. Vidiš šta rade infrastrukturni projekti. Mnogo je lepo ovde - naveo je predsednik.

O izborima

Na pitanje da prokomentariše navode da nema šanse da pobedi na izborima, predsednik kaže:

- Znaju oni da ne mogu da pobede na izborima. Nego, zato daj nam izbore, a mi ćemo opet da organizujemo revoluciju. Ali da vam kažem, pusti snovi. Pusti snovi i nema tu velike filozofije. Za nas će izbori biti veoma teški, posle toliko godina na vlasti, ali njima neće biti laki. A to revolucije, pa će nešto da ruše i da izađu na ulicu, pa nekog tuku ubijaju. Taj film zaboravite.