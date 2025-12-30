OKONČANA VELIKA KARIJERA: Penzionisao se Miralem Pjanić!

ZAVRŠENA je jedna velika fudbalska karijera. U penziju je otišao Miralem Pjanić.

FOTO: Profimedia

Iksusni vezista iz Tuzle je u 35. godini okončao bogatu karijeru. On je ovu vest potvrdio za italijanski "Tuttosport".

- Više neću igrati fudbal, završio sam karijeru. Živim u Dubaiju, više nisam aktivni igrač i moj glavni prioritet sada je moj sin - rekao je Pjanić.

Pjanić je odigrao 780 utakmica, a osvojio je pregrš trofeja i jedan je od najboljih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine.

Pohvalno je o njemu govorio i saigrač iz reprezentacije Edin Džeko.

- On je bio mozak našeg veznog reda. Smiren, precizan i odlučan u najvećim trenucima - istakao je fudbaler Fiorentine.

On je u karijeri osvojio četiri Serije A, dva Kupa Italije, jedan Superkup Italije, jedan Kup kralja, kao i Superkup Turske.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Miralem Pjanić has announced his retirement from professional football after 780 matches.. 😥👋🇧🇦



🏆🏆🏆🏆 Serie A

🏆 Copa del Rey

🏆🏆 Coppa Italia

🏆 Supercoppa Italiana

🏆 Turkish Super Cup



🗣️ Leonardo Bonucci: “When Miralem is on the pitch, the game… pic.twitter.com/ygVCxgzC8q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2025

Za nacionalnu selekciju BiH nastupio je 115 puta i postigao je 18 golova.

Miralem Pjanić je u karijeri igrao za Mec, Lion, Romu, Juventus, Barselonu, Bešiktaš, Šardžu i CSKA iz Moskve.

