OKONČANA VELIKA KARIJERA: Penzionisao se Miralem Pjanić!

Časlav Vuković

30. 12. 2025. u 18:40

ZAVRŠENA je jedna velika fudbalska karijera. U penziju je otišao Miralem Pjanić.

FOTO: Profimedia

Iksusni vezista iz Tuzle je u 35. godini okončao bogatu karijeru. On je ovu vest potvrdio za italijanski "Tuttosport".

- Više neću igrati fudbal, završio sam karijeru. Živim u Dubaiju, više nisam aktivni igrač i moj glavni prioritet sada je moj sin - rekao je Pjanić.

Pjanić je odigrao 780 utakmica, a osvojio je pregrš trofeja i jedan je od najboljih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine.

Pohvalno je o njemu govorio i saigrač iz reprezentacije Edin Džeko.

- On je bio mozak našeg veznog reda. Smiren, precizan i odlučan u najvećim trenucima - istakao je fudbaler Fiorentine.

On je u karijeri osvojio četiri Serije A, dva Kupa Italije, jedan Superkup Italije, jedan Kup kralja, kao i Superkup Turske.

Za nacionalnu selekciju BiH nastupio je 115 puta i postigao je 18 golova.

Miralem Pjanić je u karijeri igrao za Mec, Lion, Romu, Juventus, Barselonu, Bešiktaš, Šardžu i CSKA iz Moskve.

