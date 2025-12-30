NAKON NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Evropski lideri održali hitan sastanak

EVROPSKI lideri održali su hitan razgovor o situaciji u Ukrajini nakon što je Rusija saopštila da namerava da promeni svoju pregovaračku poziciju, tvrdeći da su ukrajinski dronovi navodno napali rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

Foto AP

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na Blumberg, u razgovoru su učestvovali nemački kancelar Fridrih Merc, poljski premijer Donald Tusk, predsednik Finske Aleksander Stub, premijer Holandije Dik Shof i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Naš rad na obezbeđivanju pouzdanih bezbednosnih garancija traje neprekidno - izjavio je u utorak premijer Holandije Dik Shof.

On je dodao da će se saveznici Kijeva u okviru takozvane Koalicije voljnih okupiti naredne nedelje.

Učesnici razgovora razmatrali su i stanje na istoku Ukrajine, kao i pitanje jačanja bezbednosti država-saveznica.

Razgovori su održani u trenutku pojačane diplomatske aktivnosti poslednjih dana. Tako je 28. decembra predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski posetio rezidenciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Floridi, nakon čega je Tramp izjavio da je postignut "značajan napredak" u naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Kako je ranije javio Ukrinform, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su u noći između 28. i 29. decembra Oružane snage Ukrajine navodno lansirale 91 bespilotnu letelicu ka državnoj rezidenciji predsednika Putina na Valdaju, u Novgorodskoj oblasti.

Lavrov je tom prilikom zapretio Ukrajini "odmazdom" i naveo da su ciljevi i vreme napada već određeni.

Predsednik Vladimir Zelenski je, međutim, izjavu Lavrova o navodnom napadu dronovima na rezidenciju Putina nazvao "još jednom laži Ruske Federacije".