IZRAELSKI MEDIJI: Netanjahu želi da pokrene pregovore o sporazumu o priznanju krivice s Hercogom
LjUDI bliski izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu navodno su stupili u kontakt s predsednikom Izraela Isakom Hercogom kako bi istražili mogućnost pregovora o nagodbi, odnosno o postizanju neke vrste sporazuma o priznanju krivice, koja bi okončala njegov tekući proces u kojem je optužen za korupciju, saznaje danas izraelski javni servis Kan.
Prema izveštaju, članovi koalicije razmatraju ponovno pokretanje razgovora pod Hercogovim vođstvom, umesto da čekaju da izraelski predsednik odluči o Netanjahuovoj molbi za predsedničko pomilovanje.
Tokom jučerašnjeg sastanka sa Netanjahuom, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da mu je Hercog obećao da je pomilovanje "na putu", ali je ubrzo zatim kabinet izraelskog predsednika negirao Trampove navode.
Netanjahuovi advokati formalno su pre mesec dana podneli Hercogovom kabinetu zahtev za potpuno pomilovanje, bez priznanja krivice.
Netanjahu se 2022. godine obratio bivšem sudiji Vrhovnog suda Aharonu Baraku kako bi posredovao u pregovorima o nagodbi s glavnim tužiocem, ali su pregovori navodno propali zbog neslaganja oko pitanja da li kazna uključuje i suspenziju iz političkog života.
(Tanjug)
