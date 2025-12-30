OGLASIO SE ZELENSKI: Mogli bi potpisati već u januaru, spreman sam na sastanak sa Putinom!
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da bi prvi dokumenti mirovnog plana mogli bi biti potpisani već u januaru i izrazio spremnost da održi multilateralne pregovore u januaru uz učešće Ukrajine, Sjedinjenih Država i evropskih zemalja, kao i sa ruskim predstavnicima.
- Već je pripremljen paket dokumenata, koji bi mogao biti spreman za potpisivanje u januaru, u zavisnosti od političke volje stranaka - rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanja novinara, prenosi RBK Ukrajina.
Kako je naveo, Ukrajina je spremna da preduzme aktivne diplomatske korake već u januaru i očekuje da će druge strane biti spremne za suštinske odluke. Prema njegovim rečima, kontakti između savetnika će se održati i nastaviti u januaru, nakon čega Ukrajina predlaže da se pređe na sastanke na nivou rukovodstva.
- Verujemo da u januaru postoji prilika da se lideri Evrope, Sjedinjenih Država i Ukrajine sastanu – svi zajedno - naglasio je Zelenski.
On je potvrdio da je tokom razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i evropskim liderima pokrenuo pitanje mogućih pregovora sa ruskom stranom, posebno sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
- Spreman sam za bilo koji format sastanka sa Putinom. Ne plašim se nijednog formata našeg susreta. Važno je da se Rusi ne plaše - naglasio je.
Sastanak Zelenskog i Trampa, tokom kojeg su razgovarali o kontroverznim odredbama američkog mirovnog plana za Ukrajinu održan je u nedelju na Floridi. Tramp je konstatovao izvestan napredak po pitanju Donbasa, naglašavajući da konačne odluke još nisu donete, ali da su strane blizu dogovora.
Takođe je najavio stvaranje posebne radne grupe za mirno rešenje uz učešće visokih američkih zvaničnika.
Predsednik Ukrajine je ranije danas najavio da će se u bliskoj budućnosti održati niz važnih sastanaka sa partnerima iz "Koalicije voljnih", kao i pregovori na nivou svetskih lidera.
(Tanjug)
