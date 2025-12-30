NAPAD Oružanih snaga Ukrajine na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina ukazuje na moguću umešanost Evropske unije, smatra bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa Majkl Flin.

Foto: AP

„Moje mišljenje: Tramp želi mir, Putin želi mir, Zelenski radi sve što mu predstavnici EU kažu“, napisao je Flin na društvenoj mreži Iks.

ALERT: President Trump says he received a very angry call from President Putin this morning after his house was hit by drones.



“[He’s] very angry about it.” pic.twitter.com/UBKTEbjN1O — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) December 29, 2025

U ponedeljak je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu. Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava. Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

(Sputnjik)

