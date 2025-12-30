"EVROPA JE UMEŠANA U NAPAD NA PUTINOVU REZIDENCIJU!" Bivši Trampov savetnik jasan - "Zelenski radi sve što mu predstavnici EU kažu"
NAPAD Oružanih snaga Ukrajine na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina ukazuje na moguću umešanost Evropske unije, smatra bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa Majkl Flin.
„Moje mišljenje: Tramp želi mir, Putin želi mir, Zelenski radi sve što mu predstavnici EU kažu“, napisao je Flin na društvenoj mreži Iks.
U ponedeljak je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu. Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava. Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.
(Sputnjik)
