Svet

"EVROPA JE UMEŠANA U NAPAD NA PUTINOVU REZIDENCIJU!" Bivši Trampov savetnik jasan - "Zelenski radi sve što mu predstavnici EU kažu"

В.Н.

30. 12. 2025. u 15:09

NAPAD Oružanih snaga Ukrajine na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina ukazuje na moguću umešanost Evropske unije, smatra bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa Majkl Flin.

ЕВРОПА ЈЕ УМЕШАНА У НАПАД НА ПУТИНОВУ РЕЗИДЕНЦИЈУ! Бивши Трампов саветник јасан - Зеленски ради све што му представници ЕУ кажу

Foto: AP

„Moje mišljenje: Tramp želi mir, Putin želi mir, Zelenski radi sve što mu predstavnici EU kažu“, napisao je Flin na društvenoj mreži Iks.

U ponedeljak je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu. Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava. Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEĆE JOJ BITI ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar
Poznati

0 0

NEĆE JOJ BITI ISPUNjENA POSLEDNjA ŽELjA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar

SVETSKA filmska diva i strastvena borkinja za prava životinja, Brižit Bardo, preminula je u svom domu u Sen Tropeu u 91. godini. Njena smrt izazvala je talas tuge širom sveta, dok su se lokalni stanovnici i poznate ličnosti oprostili od legendarne glumice. Detalji o njenoj sahrani i dalje su poznati javnosti, ali je potvrđeno da će Bardo biti sahranjena na primorskom groblju u ovom južnom francuskom gradu.

29. 12. 2025. u 18:53

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"