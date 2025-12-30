ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)

Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.

Šta je, uopšte, ofsajd?

Za one kojima je taj termin uvek stvarao glavobolju, možda je najlakše objašnjenje (iako nije baš klasično parafraziranje FIFA Pravila fudbala, već vrlo uprošćena varijanta) da napadač ne sme da bude iza leđa odbrane kada mu neko od saigrača pošalje loptu, jer se smatra da time stiče nedozvoljenu prednost u odnosu na one koji se brane. U drugim kolektivnim sportovima u kojima postoji pogodak (rukomet, košarka), vi možete da ostanete sami na suparničkoj strani terena, pa da kad se vaši odbrane - dodaju vam loptu i vi ili date koš, ili zatresete rukometnu mrežu. Ali, u fudbalu, eto, ne smete da budete iza odbrane kada lopta krene ka vama.

Dobro, možda ovo nije bilo idealno objašnjenje za one koji ne znaju šta je ofsajd, ali nekako verujemo da je jednostavnije od načina na koji to zvanična FIFA Pravila fudbala kažu, a taj segment propisa ovako počinje (samo dva, tri pasusa ćemo navesti ovom prilikom):

"1. Ofsajd položaj

Biti u ofsajd položaju nije samo po sebi prekršaj. Igrač se nalazi u ofsajd položaju kada: je bilo kojim delom glave, tela ili nogu na protivničkoj polovini terena za igru (središnja linija se ne računa) i kada je bilo kojim delom glave, tela ili nogu bliži protivničkoj poprečnoj liniji od lopte i pretposlednjeg protivničkog igrača. Ruke svih igrača, uključujući i vratare, se ne uzimaju u obzir. Za potrebe utvrđivanja ofsajda, gornja granica ruke je u ravni sa dnom pazuha.

Igrač se ne nalazi u ofsajd položaju kada je u istoj liniji sa: sa pretposlednjim protivničkim igračem ili sa dva poslednja protivnička igrača

2. Ofsajd

Igrač u ofsajd položaju se, u trenutku kada je saigrač odigrao ili dodirnuo loptu, kažnjava samo ako je krenuo da se aktivno uključuje u igru: uticajem na igru ili dodirivanjem lopte odigrane ili dodirnute od njegovog saigrača uticajem na protivnika:

 sprečavanjem protivnika da igra ili da bude u mogućnosti da igra loptom jasnom opstrukcijom protivnikovog pogleda ili

 ulazak u duel za loptu sa protivnikom

 jasan pokušaj igranja lopte koja je blizu njega kada ova akcija ima uticaj na protivnika ili

 pravljenje očiglednih pokreta koji jasno utiču na mogućnost protivnika da igra loptom ili dobijanjem prednosti igrajući loptom ili uticajem na protivnika kada lopta:

 se odbije od stative, prečke, člana sudijskog tima ili protivnika

 bude namerno igrana od protivnika koji je pokušavao da se odbrani

Za igrača koji u ofsajd položaju dobije loptu od protivnika koji je namerno igrao loptom, uključujući namernu igru rukom, ne može se smatrati da je izvlačio prednost, osim u slučaju namerne odbrane protivnika", i tako dalje, i tako dalje.

A ovo je samo uvodni deo.

Malo komplikovanije deluje od one naše uvodne rečenice, zar ne? Ali, mora tako, da bi sudije tačno znale kada će zbog ofsajda da prekinu napadačku akciju, možda i ponište gol.

Ono što je najvažnije u celoj priči je, jelte, ko je, kada lopta krene ka napadaču, najbliži golmanu? Ako mu je najbliži taj napadač, to nije dozvoljeno i napadačka akcija se tada prekida, a ako mu je najbliži odbrambeni igrač - u tom slučaju akcija je "legalna", pa šta napadač posle uradi s loptom koji je dobio, uradio je.

Arsen Venger, legendarni francuski trener, koji se naročito proslavio na klupi Arsenala, sada je "šef FIFA odeljenja za razvoj fudbala" i izneo je predlog revolucionarne promene pravila.

A 20. januara će se možda usvojiti taj revolucionarni Vengerov predlog!

On je rekao da je "1990. godine promenjen propis (do tada napadač nije smeo ni da bude u liniji sa poslednjim odbrambenim igračem), pa je tada dozvoljeno da budu obojica u liniji kada lopta krene ka špicu". Međutim, uvođenjem VAR-a, odnosno "video-asistent sudije", došlo se do toga da se mnogi golovi sada poništavaju zbog milimetarske prednosti napadača, kome je, recimo, nožni palac, ili vrh kolena, ili nos bliži protivničkom golmanu nego što je to odbrambeni igrač.

I, Venger je najavio sledeće:

- Zato sam predložio (promenu pravila) da dokle god kao napadač bilo kojim delom svog tela budete u liniji sa odbrambenim igračem, više niste u ofsajdu. To bi trebalo da potvrdi IFAB.

A IFAB će o tome odlučivati 20. januara, pa ako se predlog usvoji, ozvaničće se promenu pravila i uvešće se "Vengerov ofsajd", po kome bi igrač bio u ofsajdu samo ako je celim telom ispred poslednjeg defanzivca, umesto trenutnog pravila gde je dovoljan i najmanji deo tela.

Posle prvostepene odluke u januaru, ona bi morala da bude potvrđena i mesec dana kasnije, a ako sve prođe kako se Venger nada, novi propis bi se primenjivao od sezone 2026/2027. Sve u ceilju kako bi se povećao broj golova i favorizovao ofanzivni fudbal.

Predsednik FIFA Đani Infantino je nedavno nagovestio moguće promene pravila pred Svetsko prvenstvo 2026, uključujući ovaj predlog, ali UEFA i neki treneri (poput Pepa Gvardiole) kritikuju ga zbog potencijalnog haosa u odbrani i povećanja uloge VAR-a. Testiranje je, inače, već obavljeno u nekim mlađim ligama (npr. u Holandiji i Italiji), gde se dogodilo povećanje broja golova za 20%, ali i više zabeleženih ofsajd situacija.

Dakle, da sumiramo: do 1990. godine napadač nije smeo da bude ni u liniji sa poslednjim defanzivcem. Od tada do sada - sme da bude u istoj liniji. A po novom, "Vengerovom pravilu", napadač može da bude i korak bliži golmanu od poslednjeg defanzivca, ali ako mu je, recimo, bar peta u liniji sa tim odbrambenim igračem, nema ofsajda.

Na snimku pred vama, po sadašnjim pravilima, napadač u crvenom se nalazi u ofsajdu jer je delom tela iza poslednjeg odbrambenog fudbalera, ali po novim pravilima neće biti u nedozvoljenoj poziciji - jer delom tela (i to većim) nalazi se u liniji sa defanzvcem.

Sve ovo - da bi se povećao broj golova.

I, šta vi kažete na to?

