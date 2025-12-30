KAKAV HAOS NA KUPU AFRIČKIH NACIJA: Ekipa igrala sa tri golmana!

FUDBALSKA reprezentacija Nigerije igraće u osmini finala Afričkog kupa nacija, pošto je u 3. kolu grupe C savladala Ugandu sa 3:1. Ovu utakmicu obeležila je jedna nesvakidašnja scena.

FOTO: Profimedia

Naime, Uganda je na ovom susretu morala da koristi čak trojicu golmana, što se gotovo nikada ne dešava.

Startni čuvar mreže Denis Onjango se povredio. Njega je na startu drugog poluvremena zameniom Salim Džamal ​​Magula. On je potom igrao rukom van šesnaesterca i dobio je crveni karton u 56. minut.

Zatim je treći golman ove selekcije, Alionzi Nafjan Legason, je potom morao da uđe u igru u 59. minutu. Član Mečala je završio utakmicu među stativama.

Sjajan prvi deo takmičenja odigrali su "super orlovi" koji su sa maksimalnih devet bodova otišli u narednu fazu ovog takmičenja.

Nigerija je dobro otvorila utakmicu. Igrao se 28. minut kad je Pol Onuaču pogodio za 1:0. To je bio konačan rezultat prvog poluvremena.

U nastavku meča izabranicima Erika Čelea samo pet minuta je bilo dovoljno da reše pitanje pobednika. Oba pogotka bila su delo Rafaela Onijedike. On je bio strelac u 62. i 67. minutu.

Počasni pogodak za Ugandu postigao je Rodžers Mato, inače fudbaler skopskog Vardara. Ipak, to je bilo dovoljno samo da se ublaži poraz.

Pored Nigerije u osminu finala prošao je Tunis koji je osvojio četiri boda. Tanzanija je na poziciji tri sa dva boda, dok Uganda ima samo jedna.

