KAKAV HAOS NA KUPU AFRIČKIH NACIJA: Ekipa igrala sa tri golmana!
FUDBALSKA reprezentacija Nigerije igraće u osmini finala Afričkog kupa nacija, pošto je u 3. kolu grupe C savladala Ugandu sa 3:1. Ovu utakmicu obeležila je jedna nesvakidašnja scena.
Naime, Uganda je na ovom susretu morala da koristi čak trojicu golmana, što se gotovo nikada ne dešava.
Startni čuvar mreže Denis Onjango se povredio. Njega je na startu drugog poluvremena zameniom Salim Džamal Magula. On je potom igrao rukom van šesnaesterca i dobio je crveni karton u 56. minut.
Zatim je treći golman ove selekcije, Alionzi Nafjan Legason, je potom morao da uđe u igru u 59. minutu. Član Mečala je završio utakmicu među stativama.
Sjajan prvi deo takmičenja odigrali su "super orlovi" koji su sa maksimalnih devet bodova otišli u narednu fazu ovog takmičenja.
Nigerija je dobro otvorila utakmicu. Igrao se 28. minut kad je Pol Onuaču pogodio za 1:0. To je bio konačan rezultat prvog poluvremena.
U nastavku meča izabranicima Erika Čelea samo pet minuta je bilo dovoljno da reše pitanje pobednika. Oba pogotka bila su delo Rafaela Onijedike. On je bio strelac u 62. i 67. minutu.
Počasni pogodak za Ugandu postigao je Rodžers Mato, inače fudbaler skopskog Vardara. Ipak, to je bilo dovoljno samo da se ublaži poraz.
Pored Nigerije u osminu finala prošao je Tunis koji je osvojio četiri boda. Tanzanija je na poziciji tri sa dva boda, dok Uganda ima samo jedna.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!
30. 12. 2025. u 12:24
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)