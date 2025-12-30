SRBIN BLISTAO U POBEDI BUDUĆNOSTI: Nikola Tanasković vodio Podgoričane do pobede u Evrokupu
KOŠARKAŠI Budućnosti ostvarili su važnu pobedu u Evrokupu. Oni su u 12. kolu u "Morači" savladali Turk Telekom sa 91:81 (20:23, 24:21, 20:18, 27:19).
Najzaslužniji za trijumf Podgoričana bio je srpski reprezentativac Nikola Tanasković koji je ostvario dabl-dabl od 17 poena i 13 skokova.
Velika borba vodila se tokom tri četvrtine nakon kojih su izabranici Andreja Žakelja imali dva poena prednosti - 64:62.
Domaćin je utakmicu prelomio u poslednjem kvartalu koji je dobio sa 27:19 i došao je do važne pobde.
Najefikasniji kod Budućnosti bio je Rašid Sulejmon sa 25 poena, Jogi Ferel je dodao 16. Na drugoj strani najbolji je bio Džejlin Smit sa 18, dok je Kajl Alman brojao do 17.
Tim iz glavnog grada Crne Gore u B grupi Evrokupa ima učinak 8-4, a ekipa iz Ankare je na 7-5.
