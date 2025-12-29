Peciva i pite

HRSKAVI ŠTAPIĆI SA SIROM: Idealna grickalica za sve prilike

Milena Tomasevic

29. 12. 2025. u 08:04

TRAŽITE brzi i jednostavni recept koji će odmah postati hit na vašoj trpezi? Ovi štapići sa sirom spajaju sočni ukus mladog sira i blagu aromu maslca, a hrskava korica sa susamom ih čini savršenim za doručak, užinu ili kao dodatak uz kafu i čaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za testo:

  • 250 gr feta sira 
  • 150 gr mekog maslca ili margarina
  • 2 jaja (samo žumanca)
  • ½ praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 300 gr brašna

Za premaz i posip:

  • 1 žumance
  • susam po želji

Priprema:

U većoj činiji, pomešajte sir, maslac, žumanca, prašak za pecivo i so. Postepeno dodajte brašno i mesite dok ne dobijete meko testo koje se ne lepi za ruke. 

Rastanjite testo na veličinu otprilike 25×35 cm. Premažite testo sa žumancem i pospite susamom. 

Isecite testo na duge trakice po želji. Ređajte štapiće na pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!

