HRSKAVI ŠTAPIĆI SA SIROM: Idealna grickalica za sve prilike
TRAŽITE brzi i jednostavni recept koji će odmah postati hit na vašoj trpezi? Ovi štapići sa sirom spajaju sočni ukus mladog sira i blagu aromu maslca, a hrskava korica sa susamom ih čini savršenim za doručak, užinu ili kao dodatak uz kafu i čaj.
Sastojci:
Za testo:
- 250 gr feta sira
- 150 gr mekog maslca ili margarina
- 2 jaja (samo žumanca)
- ½ praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 300 gr brašna
Za premaz i posip:
- 1 žumance
- susam po želji
Priprema:
U većoj činiji, pomešajte sir, maslac, žumanca, prašak za pecivo i so. Postepeno dodajte brašno i mesite dok ne dobijete meko testo koje se ne lepi za ruke.
Rastanjite testo na veličinu otprilike 25×35 cm. Premažite testo sa žumancem i pospite susamom.
Isecite testo na duge trakice po želji. Ređajte štapiće na pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
POSNI SPIRALNI ŠTAPIĆI: Recept za brzo i jednostavno posno predjelo
04. 12. 2025. u 07:00
MINI KROMPIR PITE SA SIROM I SLANINOM: Hrskave, sočne i pune ukusa!
24. 12. 2025. u 12:24
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO DANAS IZGLEDA ALjOŠA VUČKOVIĆ Glumica objavila snimak iz pozorišta: "Veliki i dobri naš!"
GLUMICA Dragana Mićalović dirnula je pratioce objavom na društvenim mrežama, gde je podelila emotivan snimak legendarnog glumca Aljoše Vučkovića iz pozorišta. Na videu se vidi kako glumac peva na sceni.
28. 12. 2025. u 08:48
Komentari (0)