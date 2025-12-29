HRSKAVI ŠTAPIĆI SA SIROM: Idealna grickalica za sve prilike

TRAŽITE brzi i jednostavni recept koji će odmah postati hit na vašoj trpezi? Ovi štapići sa sirom spajaju sočni ukus mladog sira i blagu aromu maslca, a hrskava korica sa susamom ih čini savršenim za doručak, užinu ili kao dodatak uz kafu i čaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za testo:

250 gr feta sira

150 gr mekog maslca ili margarina

2 jaja (samo žumanca)

½ praška za pecivo

1 kašičica soli

300 gr brašna

Za premaz i posip:

1 žumance

susam po želji

Priprema:

U većoj činiji, pomešajte sir, maslac, žumanca, prašak za pecivo i so. Postepeno dodajte brašno i mesite dok ne dobijete meko testo koje se ne lepi za ruke.

Rastanjite testo na veličinu otprilike 25×35 cm. Premažite testo sa žumancem i pospite susamom.

Isecite testo na duge trakice po želji. Ređajte štapiće na pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!