PORUKA SHVAĆENA Ministarstvo odbrane UAE: Dobrovoljno se povlačimo iz Jemena

UJEDINjENI Arapski Emirati (UAE) dobrovoljno povlače preostalo vojno osoblje koje je u Jemenu bilo prisutno u okviru Arapske koalicije za podršku, zbog pogoršanja tenzija sa Saudijskom Arabijom, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane UAE.

Foto: Profimedia

-U svetlu nedavnih dešavanja i njihovih potencijalnih implikacija na bezbednost i efikasnost antiterorističkih snaga, Ministarstvo odbrane objavljuje dobrovoljno povlačenje preostalog osoblja za borbu protiv terorizma u Jemenu, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane UAE.

U saopštenju se dodaje da su Oružane snage UAE završile svoje vojno prisustvo u Jemenu 2019. godine, nakon što su završile dodeljene misije, a da je u toj zemlji ostalo prisutno "specijalizovano osoblje kao deo napora za borbu protiv terorizma, u koordinaciji sa relevantnim međunarodnim partnerima".

Saudijska Arabija pozvala je UAE da povuče svoje snage iz Jemena i da prestane da podržava separatistički Južni prelazni savet (PTS), koji traži nezavisnost na jugu te zemlje, nakon što je ranije danas napala dva broda u jemenskoj luci Mukala zbog, kako je navela, pošiljke oružja namenjene PTS, koja je u Jemen stigla iz UAE, saopštili su saudijski vojni izvori.

Građanski rat u Jemenu traje od 2014. godine, pri čemu Huti, koje podržava Iran, kontrolišu severni deo zemlje, uključujući glavni grad Sanu, nakon što su primorali vladu koju podržava Saudijska Arabija da pobegne na jug, u grad Aden, ali je vlada zatim bila prinuđena da napusti i taj grad, nakon napredovanja snaga PTS-a, koje podržavaju UAE.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć