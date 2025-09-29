POLA GRADA BEZ STRUJE I VODE: Ruski tinejdžer u Belgorodu slučajno snimio kako termoelektrana nestaje u plamenu (VIDEO)
RUSKI grad Belgorod suočava se sa masovnim nestankom struje nakon ukrajinskog napada, prvog te vrste od početka rata, prema izveštajima na društvenim mrežama.
Hiljade domova ostalo je bez struje, a očevici izveštavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u mraku. Tvrdi se da je projektil pogodio termoelektranu. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže sa mesta događaja, a "Kijev Independent" izveštava da je udar izveo HIMARS, piše agencija DPA.
Ruski tinejdžer slučajno je snimio kako termoelektrana u Belgorodu nestaje u plamenu.
Guverner Vjačeslav Gladkov je u videu objavljenom na Telegramu rekao da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred jarko osvetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na vazdušni napad i dalje na snazi i pozvao stanovnike da se sklone u podrume.
Gladkov je rekao da su dve osobe povređene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku, na neproverenim video-snimcima videle su se zamračene ulice, a jedino svetlo dolazilo je od farova automobila.
Ukrajina je više puta napala regionalnu prestonicu Belgorod, dom za više od 300.000 ljudi, i istoimeni region, uglavnom dronovima, kao deo svoje odbrambene kampanje protiv ruske invazije usmerene na uništavanje ruske vojne logistike.
(Jutarnji list)
