Svet

POLA GRADA BEZ STRUJE I VODE: Ruski tinejdžer u Belgorodu slučajno snimio kako termoelektrana nestaje u plamenu (VIDEO)

В. Н.

29. 09. 2025. u 16:12

RUSKI grad Belgorod suočava se sa masovnim nestankom struje nakon ukrajinskog napada, prvog te vrste od početka rata, prema izveštajima na društvenim mrežama.

ПОЛА ГРАДА БЕЗ СТРУЈЕ И ВОДЕ: Руски тинејџер у Белгороду случајно снимио како термоелектрана нестаје у пламену (ВИДЕО)

Foto: x / screenshot

Hiljade domova ostalo je bez struje, a očevici izveštavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u mraku. Tvrdi se da je projektil pogodio termoelektranu. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže sa mesta događaja, a "Kijev Independent" izveštava da je udar izveo HIMARS, piše agencija DPA.

Ruski tinejdžer slučajno je snimio kako termoelektrana u Belgorodu nestaje u plamenu.

Guverner Vjačeslav Gladkov je u videu objavljenom na Telegramu rekao da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred jarko osvetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na vazdušni napad i dalje na snazi i pozvao stanovnike da se sklone u podrume.

Gladkov je rekao da su dve osobe povređene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku, na neproverenim video-snimcima videle su se zamračene ulice, a jedino svetlo dolazilo je od farova automobila.

Ukrajina je više puta napala regionalnu prestonicu Belgorod, dom za više od 300.000 ljudi, i istoimeni region, uglavnom dronovima, kao deo svoje odbrambene kampanje protiv ruske invazije usmerene na uništavanje ruske vojne logistike.

(Jutarnji list)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro