AVION PROMAŠIO KRAJ PISTE I NASTAVIO DA SE KREĆE: Istraga će pokazati zašto letelica nije uspela da zakoči na vreme

AVION sa 53 putnika u subotu je doživeo dramatičan trenutak na regionalnom aerodromu Roanoke-Bleksburg u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, kada je prilikom sletanja promašio kraj piste i nastavio da se kreće.

Foto: Printskrin

Tragedija je izbegnuta zahvaljujući specijalnom bezbednosnom sistemu koji se nalazi na samom kraju piste.

Reč je o EMAS-u (Engineered Materials Arresting System), sigurnosnom pojasevu sastavljenom od posebno dizajniranih betonskih blokova koji se pri prelasku lako drobe, zbog čega točkovi aviona tonu i naglo usporavaju letelicu – slično kočionoj rampi.

Ovaj sistem je odigrao ključnu ulogu i sprečio nesreću, pa u incidentu niko od putnika i članova posade nije povređen.

Svi su bezbedno napustili avion, dok će istraga pokazati zašto letelica nije uspela da zakoči na vreme.

(Alo)

