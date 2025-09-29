AVION PROMAŠIO KRAJ PISTE I NASTAVIO DA SE KREĆE: Istraga će pokazati zašto letelica nije uspela da zakoči na vreme
AVION sa 53 putnika u subotu je doživeo dramatičan trenutak na regionalnom aerodromu Roanoke-Bleksburg u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, kada je prilikom sletanja promašio kraj piste i nastavio da se kreće.
Tragedija je izbegnuta zahvaljujući specijalnom bezbednosnom sistemu koji se nalazi na samom kraju piste.
Reč je o EMAS-u (Engineered Materials Arresting System), sigurnosnom pojasevu sastavljenom od posebno dizajniranih betonskih blokova koji se pri prelasku lako drobe, zbog čega točkovi aviona tonu i naglo usporavaju letelicu – slično kočionoj rampi.
Ovaj sistem je odigrao ključnu ulogu i sprečio nesreću, pa u incidentu niko od putnika i članova posade nije povređen.
Svi su bezbedno napustili avion, dok će istraga pokazati zašto letelica nije uspela da zakoči na vreme.
(Alo)
