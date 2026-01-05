Društvo

VRAĆANJE NADE U BOLJE SUTRA: Željko Mitrović posetio sedmoro mališana i baku Mariju i doneo im novogodišnje poklone

05. 01. 2026. u 13:04

U DANIMA velike tuge, bola i srušenih snova u životima Marije, Anđele, Strahinje, Save, Une, Ilijane i Lane, kao i njihove bake Marije koja sama brine o njima, pojavio se Željko Mitrović koji im je vratio nadu u bolje sutra i obradovao ih sa pola miliona dinara i novogodišnjim poklonima.

ВРАЋАЊЕ НАДЕ У БОЉЕ СУТРА: Жељко Митровић посетио седморо малишана и баку Марију и донео им новогодишње поклоне

Foto: Pink

Nakon što je priča o Zorani Lukić, majci sedmoro dece koja je preminula u julu prošle godine, potresla celu Srbiju, usledio je gest koji vraća veru u ljude. Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, i ovog puta pokazao je da tamo gde nedostaje oslonac – dolazi ljudskost.

Porodici Lukić je, pre samo 4 meseca  priredio iznenađenje koje nisu mogli ni da zamisle – odveo ih je na lokaciju gde je izgrađena njihova nova kuća. Na mestu tuge, nikla je kuća puna nade.

Pola godine nakon što je Zorana nakon teške zdravstvene borbe preminula – Mitrović je rešio da obraduje baku Mariju i mališane za praznike. Željko je za Lukiće spremio slatke paketiće, izabrao sa svojim timom najmodernije igračke prilagođene uzrastu – kao i pola miliona dinara.

“Mislim da se cela Srbija seća ove priče, Zorana Lukić je bila majka sedmoro dece i preminula je od teške bolesti. Baka heroj, Marija, uspela je da odgaja decu. Mariji smo održali smo obećanje, napravili smo Pepeljuginu kućicu, evo sada za Mariju i pola miliona da sledeća godina bude lakša. U novom domu je toplo i fino - ovo je definitivno dom ljubavi. Marija je sada opet majka heroj, tako je živoz nametnuo…” – rekao je Mitrović.

Foto: Pink

“Baka sam i majka i deda, i tata, i sve redom... Vidim da Željko pomaže deci i porodicama u nevolji, i svaki put se rasplačem, jer znam kako je tim ljudima.” - rekla je Marija kroz suze.

Ova priča nije samo o jednom gestu, već o trajnoj misiji da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Od 1. februara zvanično počinje sa radom humanitarna fondacija Milenija, koja nosi ime po majci Željka Mitrovića i simbolizuje vrednosti ljubavi, brige i bezuslovne podrške. Fondacija će biti posvećena deci, porodicama i pojedincima koji su ostali bez oslonca, sa ciljem da im vrati dostojanstvo, sigurnost i vera u bolje sutra. Na primeru porodice Lukić jasno je da humanost nije samo reč – već delo koje menja živote i ostavlja trag koji traje.

