ZAHAROVA OGOLILA PODLE CENTRE MOĆI: Kada Zapad odluči da uništi još jednu državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima
PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da kada Zapad odluči da uništi neku državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima.
Ona ja ovo rekla komentarišući izjavu suosnivača Telegrama Pavela Durova da je pre oko godinu dana Pariz zatražio da pomogne Moldaviji u cenzurisanju Telegram kanala uoči predsedničkih izbora.
- Ko bi posumnjao? Kada Zapad odluči da uništi još jednu državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima - istakla je Zaharova.
(SRNA)
