Svet

ZAHAROVA OGOLILA PODLE CENTRE MOĆI: Kada Zapad odluči da uništi još jednu državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima

Novosti online

28. 09. 2025. u 16:29

PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da kada Zapad odluči da uništi neku državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima.

ЗАХАРОВА ОГОЛИЛА ПОДЛЕ ЦЕНТРЕ МОЋИ: Када Запад одлучи да уништи још једну државу, делује без икакве савести на свим фронтовима

Foto: Profimedia

Ona ja ovo rekla komentarišući izjavu suosnivača Telegrama Pavela Durova da je pre oko godinu dana Pariz zatražio da pomogne Moldaviji u cenzurisanju Telegram kanala uoči predsedničkih izbora.

- Ko bi posumnjao? Kada Zapad odluči da uništi još jednu državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima - istakla je Zaharova.

(SRNA)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)

MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)