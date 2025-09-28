PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da kada Zapad odluči da uništi neku državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima.

Foto: Profimedia

Ona ja ovo rekla komentarišući izjavu suosnivača Telegrama Pavela Durova da je pre oko godinu dana Pariz zatražio da pomogne Moldaviji u cenzurisanju Telegram kanala uoči predsedničkih izbora.

- Ko bi posumnjao? Kada Zapad odluči da uništi još jednu državu, deluje bez ikakve savesti na svim frontovima - istakla je Zaharova.

(SRNA)