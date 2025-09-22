ISTA MATRICA: Nasilnici "levičari" prave haos i u Italiji (VIDEO)

EKSTREMNI "levičari", anarho-liberali prave isti haos svuda.

Foto: Printskrin

Srbija, Amerika, pa i Italija, a matrica je svuda ista.

- Nasilje i razaranje koji nemaju nikakve veze sa solidarnošću i koji neće promeniti živote ljudi u Gazi ni jotu, ali će imati konkretne posledice po italijanske građane, koji će na kraju patiti i platiti štetu koju su prouzrokovali ovi nasilnici. Moje misli su uz organe reda, prinuđene da trpe aroganciju i neopravdano nasilje ovih pseudo-demonstranta - navela je na Instagramu premijerka Italije Đorđa Meloni.