NOĆNA MORA ZA KIJEV SE UPRAVO OSTVARILA: Ruski dronovi Geranj-2 dobijaju prenosne PVO rakete i aktivnu zaštitu od presretača (VIDEO)

RUSKI vojnici započeli su testiranje nove, radikalno unapređene konfiguracije bespilotnih letelica Geranj-2, u kojoj se ovi dronovi opremaju prenosnim protivvazdušnim raketnim sistemima.

Informaciju su prvi izneli vojni stručnjaci povezani sa ukrajinskim snagama, uz objavljene video-snimke i fotografije ostataka oborenih letelica.

Prema njihovim tvrdnjama, novi Geranj-2 nije više isključivo „kamikaza“ dron, već dobija sposobnost aktivne borbe protiv avijacije, uključujući borbene avione i helikoptere koji se sve češće koriste za presretanje ruskih bespilotnih letelica.

Ukrajinski stručnjak za radio-komunikacije i elektronsko ratovanje Sergej Beskrestnov, poznat pod nadimkom „Fleš“, izjavio je da su se ukrajinske snage po prvi put suočile sa Geranjom opremljenim prenosnom PVO raketom.

🇷🇺🇺🇦 close-up video shows the new Russian Geran drones with MANPADS attached to them.



This doesn't look standard. It looks more like a DIY project. https://t.co/gAxRvuk8kR pic.twitter.com/kNsqJKUSZY — Heyman_101 (@SU_57R) January 4, 2026

Prema njegovim rečima, dron je bio opremljen kamerom, radio-modemom i sistemom za daljinsko upravljanje, a raketu je lansirao operater koji je letelicom upravljao sa teritorije Rusije. Beskrestnov je upozorio pilote ukrajinske vojne avijacije da izbegavaju direktno približavanje Geranjima na sudarnom kursu, jer nova konfiguracija predstavlja ozbiljnu i do sada nepostojeću pretnju.

Sa ruske strane, vojni analitičari ovu odluku ocenjuju kao logičan i očekivan odgovor na promene na bojištu. Ukrajina je poslednjih meseci sve intenzivnije koristila helikoptere, lake jurišne avione i dronove presretače za uništavanje ruskih bespilotnih letelica, posebno u završnoj fazi njihovog leta ka ciljevima.

Ugradnja prenosnog protivvazdušnog raketnog sistema u Geranj-2 u suštini transformiše dron u višenamensku platformu, sposobnu ne samo za napade na kopnene ciljeve, već i za borbu protiv vazdušnih pretnji. Ipak, prema dostupnim informacijama, zasad se ne radi o masovnoj proizvodnji takvih letelica. Najverovatnije je u pitanju eksperimentalna konfiguracija, a dron koji je pao u ruke ukrajinskih snaga predstavlja deo testnog programa.

Ako se koncept pokaže uspešnim u realnim borbenim uslovima, ne isključuje se mogućnost njegove šire primene.

Pored toga, već je ranije objavljeno da Rusija eksperimentiše sa dodatnim unapređenjima Geranja-2, uključujući rakete vazduh-vazduh i sisteme za samouništenje, kako bi se smanjila mogućnost zaplene letelica.

INFRACRVENI OMETAČI PROTIV PRESRETAČA DRONOVA

Paralelno sa razvojem ofanzivnih sposobnosti, Rusija je započela i ugradnju jednostavnih infracrvenih svetlosnih sistema za ometanje na dronove Geranj-2. Ovu nadogradnju je takođe identifikovao Beskrestnov, koji je početkom januara objavio fotografiju olupine drona sa ugrađenim infracrvenim LED modulom.

Sistem se sastoji od male ploče sa više infracrvenih dioda, postavljenih na zadnjem delu vertikalnog stabilizatora krila. Njegova namena je da zaslepi optičke i infracrvene kamere dronova presretača, koji se u završnoj fazi napada oslanjaju na vizuelno navođenje putem sistema „čovek u petlji“.

U praksi, presretački dronovi najpre dobijaju koordinate cilja sa zemlje, ali u terminalnoj fazi operater koristi dnevnu ili infracrvenu kameru kako bi precizno naveo letelicu ka cilju. Zaslepljivanje tog sistema može u velikoj meri onemogućiti završni prilaz i značajno smanjiti efikasnost presretanja.

UPOTREBA GERANj-2 KAMIKAZE DRONA

Geranj-2, bespilotna letelica sa klipnim motorom i propelerom, za koju se smatra da je ruska verzija iranskog Šaheda-136, ima domet do oko 2.500 kilometara i krstareću brzinu od približno 180 kilometara na čas. Standardna verzija koristi inercijalni navigacioni sistem uz GLONASS korekciju i nosi bojevu glavu mase od 30 do 90 kilograma.

Tokom prethodne godine Rusija je značajno povećala proizvodnju ovih dronova, što je dovelo do češćih i masovnijih udara po ukrajinskim ciljevima. Zbog nedostatka protivvazdušnih raketa koje zapadni saveznici nisu uspeli da isporuče u dovoljnim količinama, Ukrajina se sve više oslanjala na dronove presretače kao alternativno rešenje.

Uvođenjem infracrvenih ometača i potencijalnim naoružavanjem Geranja-2 prenosnim PVO raketama, Rusija očigledno pokušava da zatvori i tu prazninu, prilagođavajući bespilotne sisteme novoj realnosti savremenog ratovanja, gde granica između napadačkih, izviđačkih i protivvazdušnih sredstava postaje sve tanja.

