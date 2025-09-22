SUD u Bolonji odlučio je da se uhapšeni ukrajinski građanin Sergej Kuznjecov (49) deportuje u Nemačku gde je za njim raspisana poternica kao jednog od glavnih organizatora diverzije na gasovodima "Severni tok" na dnu Baltika.

Foto Tanug/AP

Njemu sud u Italiji nije poverovao da on nema nikakve veze sa tom diverzijom i sada je glavno pitanje imaju li Nemci jake dokaze da je on zaista bio koordinator akcije sa još šest Ukrajinaca koji su postavili eksploziv i izbušili gasovod iz kojeg je 26. septembra 2022. počeo da curi gas u velikim količinama.

Kuznjecova su italijanski karabinjeri uhapsili 21. avgusta u jednom hotelu u blizini grada San Klemente u italijanskoj provinciji Rimini na osnovu poternice iz Nemačke. Avionsku kartu je sa ukrajinskim pasošem kupio u Poljskoj odakle je bio rezervisao hotel u Italiji navodno da se odmara sa porodicom jer mu je tamo studirao sin. Sergej Kuznjecov je nekadašnji oficir Službe bezbednosti Ukrajine za koga se smatra da je bio rukovodilac diverzantske grupe koja je postavila eksploziv. Njega i druge oficire anagažovale su ukrajinske službe u maju 2022. da pripreme i izvedu diverziju na gasovodu.

Dosadašnja istraga je pokazala da se Kuznjecov nalazio na jahti-jedrenjaku "Andromedi" koja je bila iznajmljena u Nemačkoj na osnovu lažnih dokumenata. U toj grupi su bila i tri saradnika škole ronjenja, Vladimir Žuravljov i bračni par Jevgenij i Svetlana Uspenska. Diverziju su finansirali pojedinci, a na celu akciju je potrošeno oko 300.000 evra. Koordinacijom se bavio i saradnik ukrajinskih službi Roman Červinski. Nemačko tužilaštvo je protiv njih takođe raspisalo poternicu.

Diverzanti su u akciju krenuli iz luke Rostok na jahti "Andromeda", a zatim su u rejonu danskog ostrva Borholm postavili eksploziv na četiri cevi "Severnog toka 1" i "Severnog toka 2". Sad ostaje da se vidi hoće li Kuznjecov "propevati" u nemačkom istražnom zatvoru, ili će tužilac na suđenju pokušati da dokazima potvrdi njegovu krivicu. Ako se dokaže verzija koju forsira Nemačka, nalog da se napravi diverzija dao je lično Valerij Zalužni, tadašnji komandant oružanih snaga Ukrajine i sadašnji ambasador u Londonu.

Interesantno je da u tu verziju sumnjaju u Moskvi gde i dalje veruju da su glavni organizatori bili Britanci čije su službe dokazale mnogo puta da su najbolji majstori za postavljanje eksploziva i razne diverzantske akcije. Predsednik Morskog kolegijuma Ruske Federacije general Nikolaj Patrušev koji je ujedno pomoćnik predsednika Putina izjavio je ovih dana da su gasovode "Severni tok" minirali diverzanti sa velikim iskustvom koji znaju da rade na velikoj dubini i u složenim uslovima na dnu Baltika. Eksploziv je bio postavljen na dubini od 80 metara. Patrušev je uveren da takve specijaliste ima Velika Britanija u poznatoj Specijalnoj brodskoj službi. Patrušev ne zna zbog čega Nemci forsiraju svoju verziju i ističe da kompetentni ljudi imaju mnogo pitanja. Jedno od njih je ko je dozvolio toj grupi diverzanata da slobodno "šeta" po drugoj državi.

- Ispada da Vojnomorske snage NATO ne mogu da obezbede prostor oko svojih baza, a nemačke vlasti nisu sposobne da kontrolišu čime se na njenoj teritoriji bave stranci. Ili je sve to planirano i organizovano uz učešće visokoprofesionalnih predstavnika službi iz zemalja NATO - rekao je Patrušev.

On objašnjava da je očigledno kako su taj zadatak obavili diverzanti više klase:

- Mora se znati da retko koja armija ima u svom sastavu ronioce sposobne da tajno realizuju ovakvu akciju. Jedna od njih koja to može je britanska Specijalna brodska služba koja je među najstarijim vojno-morskim diverzantskim odeljenjima koje se proslavilo još u toku Drugog svetskog rata.

I predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta govorio da su u diverziji na gasovodu bili umešani Anglosasi. On je nazivao besmislicom priču o tome da su Ukrajinci sami organizovali postavljanje i aktiviranje eksploziva na "Severnom toku". I direktor Spoljne obaveštajne službe RF Sergej Nariškin tvrdi da imaju informaciju o učešću SAD i Velike Britanije.

Poznati američki novinar, dobitnik Pulicerove nagrade Sejmur Herš je 2023. istraživao pozadinu diverzije i došao do zaključka da su eksploziv pod gasovod postavili Amerikanci tj. njihovi ronioci za vreme manevara NATO "Baltops 2022" a da su ga zatim tri meseca kasnije Norvežani aktivirali. Herš je otišao i korak dalje pa je tvrdio da je komandu za uništenje tog gasovoda dao lično predsednik SAD Džozef Bajden konsultujući se sa Službom nacionalne bezbednosti.

Sumnje novinara Herša da su Amerikanci bili umešani u diverziju na gasovodima na dnu Baltika nisu bile bez osnova. U Vašingtonu su činili sve da "Severni tok 2" nikada ne proradi. Uvodili su sankcije zapadnim kompanijama koje su radile na tom projektu jer su uz "Gasprom" značajna sredstva investirale i nemačke i druge evropske kompanije, koje su takođe pretrpele veliku štetu zbog ove diverzije.

Nemci su dugo ćutali o toj diverziji iako su na njihove vlasti pravili pritisak nemački akcionari gasovoda. Nemački novinari iz lista "Velt" kao i nedeljnika "Špigel" i TV kanala ZDF su organizovali svoja novinarska istraživanja. Saradnici "Velta" su saznali od jednog istražitelja da su diverziju organizovali Ukrajinci. Po toj verziji plan su razradili visoki oficiri ukrajinske vojske, a po nalogu komandanta Zalužnog.

Sada predstoji suđenje i ako se dokaže da su Ukrajinci zaista minirali gasovode na dnu Baltika nemačke kompanije će tražiti da Ukrajina plati štetu. Nemačka poslanica Sara Vagenkneht je posle hapšenja Ukrajinca u Italiji predložila da se u Bundestagu osnuje posebna komisija pred kojom bi morao da se pojavi i predsednik Vladimir Zelenski.

- Apsurdno je da Nemačka daje milijarde evra pomoći Ukrajini, a nikada do sada nije tražila objašnjenje od Zelenskog oko divrzije na gasovodima "Severni tok" što je jako naštetilo nemačkoj privredi. Bio je to državni terorizam i mora biti do kraja istražen. Nemačka treba da traži kompenzaciju za učinjenu štetu - kazala je Sara Vagenkneht.

Printscreen/TV2/Bornholm

Ona ističe da ta teroristička akcija nije mogla biti organizovana a da za nju nije znao Zelenski i na drugoj strani okeana predsednik Džozef Bajden. Ako se dokaže da su general Zalužni i predsednik Zelenski znali i učestvovali u planiranju miniranja gasovoda, ispada da su i oni saučesnici "državnog terorizma" kako napad tretiraju nemački pravnici. Mogu li onda oni da danas-sutra dolaze i pregovaraju sa najvišim državnim rukovodstvom Nemačke?

Merc misli da je bila greška

SADAŠNjI nemački kancelar Fridrih Merc smatra da je bila greška izgradnja gasovoda "Severni tok 2" ali tako ne misle biznismeni koji su bili zainteresovani za jeftini ruski gas.

Gasovod "Severni tok 1" bio je pušten u rad 2011. i 2012. godine. Investicija je koštala 7,4 milijarde evra. Glavni investitori su bili "Gasprom" i nemačke kompanije. Gas koji je stizao iz Rusije distribuirao se ne samo u Nemačkoj već i u više evropskih zemalja.

Koja je posada prava

POSTOJI još jedna verzija po kojoj su u grupi diverzanata pored Sergeja Kuznjecova i Romana Červinskog bili i Andrej Burgomistrenko, Oleg Varnava, Ruslan Rudenko kao i Marija Sitalo, jedna od najboljih tehnodrajvera Ukrajine. Oni su pripremani u Žitomirskoj oblasti, a kasnije i u Rumuniji. Cela akcija je bila u režiji drugog čoveka u američkoj ambasadi u Kijevu predstavnika CIA Kristofera Smita.