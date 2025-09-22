(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Eksplozija na pijaci odnela život, ima i povređenih

U ULOZI starateljke, koju je imenovala Ambasada Ukrajine u Rimu, Julija Diničenko, pretila je maloletnoj deci, dovedenoj na početku ratnog sukoba u Italiju po nalogu ukrajinske vlade, terajući ih da se silom vrate domovinu. U oktobru će joj se suditi u Kataniji, a tereti se za pretnje i psihološka zastrašivanja osmoro siročadi, koja su smeštena u tamošnjim porodicama. Upravo su te familije uložile žalbu na ponašanje Diničenkove, koja nije odustajala od surovih metoda ubeđivanja dece da treba da se vrate u sirotište u Ukrajini.