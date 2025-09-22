Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Eksplozija na pijaci odnela život, ima i povređenih

22. 09. 2025. u 17:00

JEDNA osoba je poginula, a tri su povređene u eksploziji na pijaci u Antaliji.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Експлозија на пијаци однела живот, има и повређених

Još nije utvrđen uzrok eksplozije.

Gradonačelnik grada je pojasnio da se vanredna situacija dogodila u oblasti skladišta pijace.

