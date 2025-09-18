Svet

NOVA PREPREKA ZA TRAMPA: Slučaj dece migranata u rukama suda

В. Н.

18. 09. 2025. u 19:29

SAVEZNI sudija Sjedinjenih Američkih Država Timoti Keli naredio je danas administraciji američkog predsednika Donalda Trampa da se "uzdrži" od deportacije dece migranata iz Gvatemale koje nemaju pratnju dok traje pravni spor.

НОВА ПРЕПРЕКА ЗА ТРАМПА: Случај деце миграната у рукама суда

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Trampova administracija je pokušala da 31. avgusta deportuje 76 gvatemalskih maloletnika iz pritvora u SAD, što je izazvalo tužbu i privremeno zaustavilo postupak.

Advokat Ministarstva pravde Dru Ensajn prvobitno je naveo da su roditelji dece tražili njihov povratak, ali je to ministarstvo kasnije povuklo tu tvrdnju.

Prema internom izveštaju vlade Gvatemale, većina roditelja od oko 600 dece u američkom pritvoru nije dostupna za kontakt, a oni koji jesu često ne žele da se njihova deca vrate u Gvatemalu.

Deca koja stignu u SAD bez roditelja ili staratelja klasifikuju se kao deca bez pratnje i smeštaju u savezne skloništa dok se ne pronađe član porodice ili hraniteljska porodica, što je propisano zakonom.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju