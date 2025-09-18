NOVA PREPREKA ZA TRAMPA: Slučaj dece migranata u rukama suda

SAVEZNI sudija Sjedinjenih Američkih Država Timoti Keli naredio je danas administraciji američkog predsednika Donalda Trampa da se "uzdrži" od deportacije dece migranata iz Gvatemale koje nemaju pratnju dok traje pravni spor.

Trampova administracija je pokušala da 31. avgusta deportuje 76 gvatemalskih maloletnika iz pritvora u SAD, što je izazvalo tužbu i privremeno zaustavilo postupak.

Advokat Ministarstva pravde Dru Ensajn prvobitno je naveo da su roditelji dece tražili njihov povratak, ali je to ministarstvo kasnije povuklo tu tvrdnju.

Prema internom izveštaju vlade Gvatemale, većina roditelja od oko 600 dece u američkom pritvoru nije dostupna za kontakt, a oni koji jesu često ne žele da se njihova deca vrate u Gvatemalu.

Deca koja stignu u SAD bez roditelja ili staratelja klasifikuju se kao deca bez pratnje i smeštaju u savezne skloništa dok se ne pronađe član porodice ili hraniteljska porodica, što je propisano zakonom.

(Tanjug)