BRITANIJA SPREMNA DA PRIZNA PALESTINU: Starmer otkrio kad će odluka biti sprovedena

VELIKA Britanija namerava da prizna Palestinu ovog vikenda nakon posete američkog predsednika Donalda Trampa kraljevini, javlja „Tajms“ .

Foto: Profimedia

- Kir Starmer će formalno priznati Palestinu kao državu ovog vikenda nakon što predsednik Tramp završi svoju državnu posetu Velikoj Britaniji - navodi se u saopštenju.

Prema pisanju lista, London je odložio saopštenje do posle posete američkog predsednika zbog zabrinutosti da bi u suprotnom to pitanje moglo postati glavna tema konferencije za novinare sa Starmerom i Trampom u četvrtak.

Fudbal
