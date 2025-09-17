BRITANIJA SPREMNA DA PRIZNA PALESTINU: Starmer otkrio kad će odluka biti sprovedena
VELIKA Britanija namerava da prizna Palestinu ovog vikenda nakon posete američkog predsednika Donalda Trampa kraljevini, javlja „Tajms“ .
- Kir Starmer će formalno priznati Palestinu kao državu ovog vikenda nakon što predsednik Tramp završi svoju državnu posetu Velikoj Britaniji - navodi se u saopštenju.
Prema pisanju lista, London je odložio saopštenje do posle posete američkog predsednika zbog zabrinutosti da bi u suprotnom to pitanje moglo postati glavna tema konferencije za novinare sa Starmerom i Trampom u četvrtak.
(RIA)
