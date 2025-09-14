"PONOVO ĆETE BITI POZVANI NA IZBORE" Le Pen: Vladi Lekornija će biti izglasano nepoverenje za nekoliko nedelja ili meseci
VLADI francuskog premijera Sebastijana Lekornija biće izglasano nepoverenje verovatno za nekoliko nedelja ili meseci, izjavila je danas liderka francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen.
Ona je to rekla u Bordou na skupu nalik predizbornoj kampanji, gde je pozvala svoje pristalice da se pripreme za nove parlamentarne izbore, prenosi Figaro.
"Kada ovoj vladi bude izglasano nepoverenje, verovatno za nekoliko nedelja ili meseci, ponovo ćete da budete pozvani na izbore i imaćete moć da Žordana (Bardelu) učinite vašim premijerom. Nacionalna smena će doći, ako ne danas, doći će sutra. Za nekoliko nedelja, preko nas, imaćete moć da započnete dugo očekivano veliko preuređenje", istakla je Le Pen pred više od 6.000 pristalica.
Ona je komentarisala konsultacije premijera sa političkim strankama oko formiranja vlade i rekla da će on da ode kod socijalista i ekologa, potom kod Republikanca.
"Ko može da poveruje da iz tih političkih igara može da proizađe veliki dobročiniteljski i ujedinjujući projekat?", zapitala se ona.
Ona je unapred iznela program vlade čiji će prioritet biti obnova javnih finansija, praćeno uobičajenim temama RN-a, uključujući kupovnu moć, bezbednost i imigraciju.
"Sve ovo možemo da ostvarimo iz Matinjona. Sutra ćemo to da učinimo", obećala je Le Pen.
(Tanjug)
