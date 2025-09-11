NEMAČKA VOJSKA U LITVANIJI: Prve mere NATO pakta nakon napada ruskih dronova

NEMAČKA će trajno stacionirati jednu brigadu svoje vojske u Litvaniji, izjavio je danas šef NATO-a za Evropu Aleksus Grinkevič.

On je ocenio da će to biti veliki korak da se ojača odbrana i odvraćanje na istočnom boku Alijanse, javlja Rojters.

Dodao je da će NATO pored toga Litvaniji pružiti naprednije indicije i upozorenja u slučaju da neprijateljska lansiranja na Ukrajinu mogu preći u vazdušni prostor Litvanije.

Nakon što je pre dva dana u litvanskom vazdušnom prostoru primećeno više neidentifikovanih letećih objekata, na glavnom aerodromu u Viljnusu obustavljeni su svi letovi.

Zbog sve češćih incidenata, Ministarstvo saobraćaja Litvanije razmatra proširenje zona zabrane letenja za dronove oko važnih infrastrukturnih tačaka.

Letos su u Litvaniju upala dva ruska drona tipa "gerbera", pri čemu je jedan nosio više kilograma eksploziva.

Prema tvrdnjama litvanske vojske, dronovi su verovatno bili namenjeni za napad na Ukrajinu, ali su preusmereni sredstvima elektronskog ometanja i završili su iznad Litvanije.

